Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Yeniden Sağlandı

Kop Dağı Geçidi'nde çığ sonrası kapanan yol temizlendikten sonra tekrar araç trafiğine açıldı; geçişler kontrollü olarak sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:31
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Yeniden Sağlandı

Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım yeniden sağlandı

Çığın ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı

Kop Dağı Geçidi'nde meydana gelen çığın ardından kapanan yol, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla yine ulaşıma açıldı. Güzergâhta tüm araçların geçişine izin veriliyor.

Sabahın erken saatlerinde yürütülen temizlik çalışmaları sonrası geçitte trafik çift yönlü olarak sağlanmaya başlandı. Çığ nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla bölgede bekleyen hafif ticari araçlar ile ağır tonajlı araçlar kontrollü şekilde geçiş yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik uyarılarını sürdürüyor. Ekipler tarafından hız, takip mesafesi ve zincir kullanımı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın yeniden sağlanmasıyla Bayburt-Erzurum kara yolunda trafik akışı normale döndü.

KOP GEÇİDİ’NDE ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

KOP GEÇİDİ’NDE ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

KOP GEÇİDİ’NDE ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Buz Sarkıtları 2 Metreye Yaklaştı
2
Kahramanmaraş Büyükşehir'den 2025'te Çiftçiye 100 Milyon TL Destek
3
Mersinli Yörük Kızı Ayşe Erden Köye Dönüp 5 Yıldır Hayvancılıkla Kültürünü Yaşatıyor
4
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Yeniden Sağlandı
5
Bingöl'de Kar Temizliği Hızlandı: Ekipler Ana Arterlerde Seferber
6
Ardahan'da Tipi 35 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
7
Hakkari kar yağışı: 51 yerleşim yerinin yolu kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları