Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım yeniden sağlandı

Çığın ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı

Kop Dağı Geçidi'nde meydana gelen çığın ardından kapanan yol, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla yine ulaşıma açıldı. Güzergâhta tüm araçların geçişine izin veriliyor.

Sabahın erken saatlerinde yürütülen temizlik çalışmaları sonrası geçitte trafik çift yönlü olarak sağlanmaya başlandı. Çığ nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla bölgede bekleyen hafif ticari araçlar ile ağır tonajlı araçlar kontrollü şekilde geçiş yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik uyarılarını sürdürüyor. Ekipler tarafından hız, takip mesafesi ve zincir kullanımı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın yeniden sağlanmasıyla Bayburt-Erzurum kara yolunda trafik akışı normale döndü.

KOP GEÇİDİ’NDE ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI