Kop Geçidi'nde Çığ: 14 Yıldır Tamamlanamayan Kop Tüneli Yine Gündemde

Kop Geçidi'nde Çığ Ulaşımı Kesti

Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ, kara yolunu tamamen kapattı. Olayın ardından bölgedeki ulaşım durdu ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Çalışmalar ve Trafik Durumu

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle müdahaleye başladı. Güvenlik gerekçesiyle trafik kontrollü olarak durduruldu; yolun ne zaman açılacağı yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Kop Tüneli'nin Gecikmesi Tekrarlanan Sorunları Ortaya Koydu

Yapım işi Bayburt Group İnşaat tarafından yürütülen ve 2012 yılında başlayan Kop Tüneli projesinin, aradan geçen 14 yıla rağmen tamamlanamaması, bölgedeki kış ulaşım sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Güzergâhı kullanan ağır tonajlı araç sürücüleri ile yolcu taşımacılığı yapan firmalar, Kop Dağı Geçidi'nin dik rampaları ve keskin virajları nedeniyle özellikle kış aylarında ciddi güçlük yaşandığını, tünel inşaatının gecikmesinin ulaşımı her yıl aksattığını vurguluyor.

Karayolları ekiplerinin çığın temizlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor; kamuoyu ve bölge kullanıcısı için asıl beklenti, tünel projesinin tamamlanmasıyla tekrarlayan kış çilelerinin sona ermesi yönünde.

