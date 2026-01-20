Kop Geçidi'nde Çığ: 14 Yıldır Tamamlanamayan Kop Tüneli Yine Gündemde

Kop Dağı Geçidi'nde sabah düşen çığ Bayburt-Erzurum yolunu kapattı; 2012'de başlayan ve 14 yıldır tamamlanamayan Kop Tüneli tekrar gündemde.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:30
Kop Geçidi'nde Çığ: 14 Yıldır Tamamlanamayan Kop Tüneli Yine Gündemde

Kop Geçidi'nde Çığ Ulaşımı Kesti

Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ, kara yolunu tamamen kapattı. Olayın ardından bölgedeki ulaşım durdu ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Çalışmalar ve Trafik Durumu

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle müdahaleye başladı. Güvenlik gerekçesiyle trafik kontrollü olarak durduruldu; yolun ne zaman açılacağı yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Kop Tüneli'nin Gecikmesi Tekrarlanan Sorunları Ortaya Koydu

Yapım işi Bayburt Group İnşaat tarafından yürütülen ve 2012 yılında başlayan Kop Tüneli projesinin, aradan geçen 14 yıla rağmen tamamlanamaması, bölgedeki kış ulaşım sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Güzergâhı kullanan ağır tonajlı araç sürücüleri ile yolcu taşımacılığı yapan firmalar, Kop Dağı Geçidi'nin dik rampaları ve keskin virajları nedeniyle özellikle kış aylarında ciddi güçlük yaşandığını, tünel inşaatının gecikmesinin ulaşımı her yıl aksattığını vurguluyor.

Karayolları ekiplerinin çığın temizlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor; kamuoyu ve bölge kullanıcısı için asıl beklenti, tünel projesinin tamamlanmasıyla tekrarlayan kış çilelerinin sona ermesi yönünde.

BAYBURT-ERZURUM ARASINDAKİ KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE MEYDANA GELEN ÇIĞ NEDENİYLE ULAŞIM...

BAYBURT-ERZURUM ARASINDAKİ KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE MEYDANA GELEN ÇIĞ NEDENİYLE ULAŞIM KESİLDİ.

YAPIM İŞİ BAYBURT GROUP İNŞAAT TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN VE 14 YILDIR TAMAMLANAMAYAN KOP TÜNELİ, BÖLGE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Erol, Buharkent’te 7,5 Dönümlük Yeşil Alan ve Otopark Projesini İnceledi
2
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
3
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
4
Vali Oktay Çağatay'tan İlk Ziyaret: Şehit Nuri Özcan'ın Babaevinde Taziye
5
Siirt'te Buzlanmaya Karşı 7/24 Süren Çalışma
6
Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu
7
Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu: Çocuklar Pistleri Doldurdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları