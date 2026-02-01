Kop Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu: Bayburt'ta Kayak Keyfi

Kop Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinin son gününde yoğunluk

Bayburt’un kış turizmine katkı sunan 2 bin 400 rakımlı Kop Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. 17 Ocak’ta açılan merkez, tatil boyunca ailelerin ve çocukların tercih ettiği bir merkez oldu.

Tatilini fırsata çeviren aileler, çocuklarıyla birlikte merkeze gelerek hem kayak hem de kızak keyfi yaşadı. Kar kalınlığının kayak yapmaya elverişli olduğu alanda pistlerde hareketlilik gözlendi; ziyaretçiler temiz hava ve yüksek rakımın sunduğu kar keyfini doyasıya sürdü.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Ümmügülsüm Köse: "Sömestir tatili dolayısıyla kaymaya geldik. Kuzenlerimle birlikte hem kızakla kaydık hem de kayak yaparak tatilin tadını çıkardık"

Süleyman Musab Asyalı: "Şimdi sucuk ekmeğimizi yiyoruz ardından piste kayak yapmaya gideceğiz. Burası çok güzel bir yer, iyi ki yapılmış. Daha önce bir kez gelmiştik ama kayamamıştık, şimdi güzelce kaydık ve çok eğlendik"

Esila Mercan: "Takımlarımı aldım, buraya geldim. Ailemle beraber çok güzel bir sömestir tatili geçiriyorum. Arkadaşlarımla beraber kayarken çok eğleniyoruz. Bu ikinci yılım olacak, iki yıldır kaymaya geliyoruz. Kayak yapmayı çok seviyorum, çok eğlenceli oluyor"

Sezon düzenlemesi

Sömestir süresince haftanın 7 günü tam kapasite çalışan Kop Kayak Merkezi, tatilin sona ermesiyle birlikte çalışma düzeninde değişikliğe gidiyor. Merkez, bundan sonraki dönemde kayak severleri sadece hafta sonları ağırlayacak.

