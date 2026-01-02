Kore Gazisi Ali Gümüş (96) Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı

Törene validen belediye başkanına kadar geniş katılım

Kore Gazisi Ali Gümüş (96), 30 Aralık’ta Muğla’da birlikte yaşadığı kızının yanında vefat etti. Gümüş’ün cenazesi memleketi Samsun’a getirildi ve bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze için yapılan törende konuşma ve anma programı düzenlendi; törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, sevenleri, arkadaşları ve akrabaları katıldı.

Ali Gümüş, Samsun’un son Kore gazilerinden biri olarak anıldı. Cenaze, Büyük Camisi’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Derecik Mezarlığı’na defnedildi.

Tören, gazinin ailesi ve yakınları tarafından duygulu anlara sahne oldu ve askeri erkan eşliğinde son görevleri yerine getirildi.

KORE GAZİSİ ALİ GÜMÜŞ (96), MEMLEKETİ SAMSUN’DA DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.