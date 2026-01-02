DOLAR
Kore Gazisi Ali Gümüş (96) Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı

Kore Gazisi Ali Gümüş (96), 30 Aralık'ta Muğla'da vefat etti; cenazesi Samsun'da askeri törenle Büyük Camisi'nden kaldırılarak Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:41
Törene validen belediye başkanına kadar geniş katılım

Kore Gazisi Ali Gümüş (96), 30 Aralık’ta Muğla’da birlikte yaşadığı kızının yanında vefat etti. Gümüş’ün cenazesi memleketi Samsun’a getirildi ve bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze için yapılan törende konuşma ve anma programı düzenlendi; törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, sevenleri, arkadaşları ve akrabaları katıldı.

Ali Gümüş, Samsun’un son Kore gazilerinden biri olarak anıldı. Cenaze, Büyük Camisi’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Derecik Mezarlığı’na defnedildi.

Tören, gazinin ailesi ve yakınları tarafından duygulu anlara sahne oldu ve askeri erkan eşliğinde son görevleri yerine getirildi.

