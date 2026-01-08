Körfez'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gece saat 04.00'ten itibaren etkili olan şiddetli fırtına, ilçenin birçok noktasında hasara yol açtı.

Hasar ve müdahale

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Özellikle Mimar Sinan, Atalar ve Barbaros mahallelerinde maddi hasarlı olaylar yaşandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında bir binanın çatısından uçan parçalar, yol kenarında park halindeki İyi Parti Körfez İlçe Başkanı Murteza Özün'e ait otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yola ve aracın üzerine düşen malzemeleri temizledi. Fırtına nedeniyle ilçede toplam iki otomobil'in zarar gördüğü öğrenildi.

Tekne ve iş yeri hasarı

Atalar Mahallesi Sahil Caddesi'nde bir şirkete ait tekne fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya vurdu. Saat 04.00 sıralarında yaşanan olayda ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle tekne, daha fazla hasar almadan kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde ise bir iş yerinin demir korkulukları rüzgara dayanamayarak yola devrildi.

