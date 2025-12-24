DOLAR
Körfez'de Yeşil Alanlar Çiçeklerle Canlanıyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklar, refüjler ve sosyal alanlarda mevsimlik çiçek dikimi yaparak kentin estetiğini ve yeşil sürekliliğini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:47
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden mevsimlik peyzaj çalışmaları

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin estetik görünümünü korumak ve yeşil alanları daha canlı hale getirmek amacıyla kapsamlı peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, refüjler ve sosyal donatı alanlarında mevsimsel çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, kentin farklı noktalarında uyguladığı dikimlerle görsel zenginlik oluşturmayı hedefliyor.

Projede soğuk hava şartlarına dayanıklı bitki türleri tercih edilerek hem estetik bir görünüm sağlanıyor hem de yeşil alanların sürekliliğinin korunmasına önem veriliyor.

Belediye yetkilileri, peyzaj çalışmalarının hem kent kimliğine katkı sunduğunu hem de halkın yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor. Çalışmaların düzenli bakımlarla destekleneceği ve sezon boyunca devam edeceği ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

