Körfez'de Yeşil Alanlar Çiçeklerle Canlanıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden mevsimlik peyzaj çalışmaları

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin estetik görünümünü korumak ve yeşil alanları daha canlı hale getirmek amacıyla kapsamlı peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, refüjler ve sosyal donatı alanlarında mevsimsel çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, kentin farklı noktalarında uyguladığı dikimlerle görsel zenginlik oluşturmayı hedefliyor.

Projede soğuk hava şartlarına dayanıklı bitki türleri tercih edilerek hem estetik bir görünüm sağlanıyor hem de yeşil alanların sürekliliğinin korunmasına önem veriliyor.

Belediye yetkilileri, peyzaj çalışmalarının hem kent kimliğine katkı sunduğunu hem de halkın yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor. Çalışmaların düzenli bakımlarla destekleneceği ve sezon boyunca devam edeceği ifade edildi.

KÖRFEZ'DE KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNÜ KORUMAK VE YEŞİL ALANLARI DAHA CANLI HALE GETİRMEK AMACIYLA PEYZAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR.