Korgan Meydan Projesi Hızla İlerliyor: 520 m² Begonit Zemin

Korgan Meydan Projesi Hızla İlerliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Korgan ilçesinde başlatılan meydan çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sözünü verdiği proje için ekipler sona yaklaştı.

Çalışma Detayları

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 520 metrekare begonit sert zemin uygulandı. Meydanda aydınlatma çalışmaları, yeşil alan düzenlemeleri ve uygun fidan dikimleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca kent mobilyaları, çeşme, ahşap pergole ve oturma birimleri, perforje korkuluk ile fotoğraf çekim alanları kurulumu devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Şehitler Anıtının doğal taş kaplama tamiratı da yapılıyor.

Hava şartlarına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, meydanı kısa sürede kullanıma açmayı hedefliyor.

Vatandaşların Değerlendirmesi

Korgan meydanı çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Korgan’a güzel bir eser kazandırıldığını söyleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Gülere teşekkürlerini iletti.

