Kovancılar’da Sabah Namazı Buluşması Afetler Camii’nde

Kovancılar İlçe Müftülüğü'nün 'Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz' etkinliğinde Kovancılar Afetler Camii'nde sabah namazı, dua ve sohbet düzenlendi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:04
Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında, Kovancılar Afetler Camiinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Program Akışı

Sabah namazının ardından vatandaşlarla birlikte dua ve tesbihat yapıldı. Programda daha sonra İlçe Müftüsü İrfan Çavaş bir sohbet gerçekleştirerek katılımcılara hitap etti.

Yapılan ortak dua ile program sona erdi. Etkinlik sonunda cami cemaatine ikram sunularak buluşma tamamlandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

