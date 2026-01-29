Kovancılar’da Sabah Namazı Buluşması Afetler Camii’nde

Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında, Kovancılar Afetler Camiinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Program Akışı

Sabah namazının ardından vatandaşlarla birlikte dua ve tesbihat yapıldı. Programda daha sonra İlçe Müftüsü İrfan Çavaş bir sohbet gerçekleştirerek katılımcılara hitap etti.

Yapılan ortak dua ile program sona erdi. Etkinlik sonunda cami cemaatine ikram sunularak buluşma tamamlandı.

KOVANCILAR’DA "SABAH NAMAZI BULUŞMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ