Kozan'da İşitme Cihazı Kayboldu: Buket Özgüneşli Mağdur

Kozan'da İşitme Cihazı Kayboldu: 23 Yaşındaki Buket'in Hayatı Zorlaştı

Devlet destekli cihazın kaybolmasıyla genç kız günlük yaşamda zorlanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Buket Özgüneşli, çocuklukta geçirdiği ateşli hastalık sonucu kulak zarlarında oluşan hasar nedeniyle %73 işitme engelli. 4 yıl önce devlet desteğiyle takılan işitme cihazı, son dönemde yaşanan talihsiz bir olayla kayboldu.

2,5 yaşında yüksek ateş geçirdiği için kulak zarları zarar gören Özgüneşli'nin hayatı, cihazın verici kısmının kaybolmasıyla zorlaştı. 80 yaşındaki annesi Huriye Özgüneşli, 4 aydır Kozan Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor; Buket, annesini ziyareti sırasında cihazı kaybetti.

Cihazın bulunamaması üzerine genç kızın 69 yaşındaki babası Efrahim Özgüneşli ile birlikte yaşamını sürdürdüğü, babasından bir an olsun ayrılmadığı belirtildi.

Efrahim Özgüneşli durumu şöyle anlattı: "Eşim taburcu olduktan kısa süre sonra enfeksiyon ve solunum yetmezliği nedeniyle 1 Ocak'ta yeniden yoğun bakıma alındı. Kızım küçük yaşta ateşli bir hastalık geçirdi, kulak zarları hasar gördü. İşitme engelli olduğu için implant takıldı ve işitme cihazı kullanıyor. Cihazın verici kısmı, annesini yoğun bakımda ziyaret ettiği sırada kayboldu."

Baba Özgüneşli, kızının konuşmasının işitmeye bağlı olarak sınırlı olduğunu, dünyasının karardığını belirterek, "Cihazı alalı 4 yıl oldu, raporlu. Mevzuata göre 7 yıl dolmadan yeni cihaz alma hakkımız yok. Kasım ayından bu yana cihazı yok. Her yere baktık, hastanede aradık ama bulamadık. Belki çöpe gitti, belki yanlışlıkla atıldı. Bilerek birinin aldığını düşünmek istemiyoruz. Cihaz olmayınca çok zorlanıyor, benim yanımdan ayrılmıyor, 'Bırakma baba' diyor." ifadelerini kullandı.

Buket Özgüneşli ise annesini yoğun bakımda görebildiği için mutlu olduğunu ancak işitme cihazının kaybolması nedeniyle kimseyi duyamadığını, bu durumun günlük yaşamını ciddi şekilde zorlaştırdığını söyledi.

