KPSS'den 60-62-65 puan alanlara müjde! Kamu personeli alımı resmen başladı

Devlet üniversitesi geçerli bir yeni memur alım ilanı yayınladı. Mülakatsız yapılacak olan alımlarda sözleşmeli personel ilanı için başvurular başladı. Gerekli süreç ve şartları haberimizde bulabilirsiniz.

Kamu personeli alımında başvuru şartları

- 657 sayılı Kamu Görevlisi Kanununun 48. maddesinde tanımlanan şartları taşıması gerekmektedir.

- Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanları, önlisans mezunlarında 2022 KPSS P93 puanları, lise mezunları için 2022 KPSS P94 puanları gerekiyor.

- Kamu haklarından mahrum olunmaması.

- Hiçbir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak akıl hastalığına bağlı veya bedensel engeli bulunmaması.

Memur alımında aranan şartlar nelerdir?

3 Destek Personeli (Erkek) alımında Ortaöğretim Kuramları herhangi bir alanından mezuniyet, 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan alan, başvuru tarihinde 35 yaşının altında olan, askerlik yapmış ya da tecilli olan, bildirim tarihinden itibaren hijyen sertifikası ve temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikası olmak.





2 Destek Personeli (Kadın) alımında Ortaöğretim Kuramları herhangi bir alanından mezuniyet, 2022 KPSS P94 sınavı sonucunda en az 60 puan almış, başvuru sonunda en az 35 yaşını doldurmuş, bildirim tarihinde hijyen sertifikası ve temel iş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip.

2 Destek Personeli (Erkek) alımında Ortaöğretim Kuramları herhangi bir alanından mezuniyet, 2022 KPSS P94 sınavı n az 60 puan alan, başvuru sonunda 35 yaşını doldurmamış, askerliği olmayan veya tecilli. Bildirim tarihinden itibaren Hayvan yetiştiricisi olmak veya bildirim tarihinden itibaren damızlık belgesi, hijyen belgesi ve temel iş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olmak, sürekli temizlik görevini yerine getirmesine engel olabilecek hastalık vb. durumlara sahip olmamak. Engelli olmayan, gerekirse vardiyalı çalışmaya uyum sağlayın.

1 Destek Personeli (Erkek) alımında Ortaöğretim Kuramları herhangi bir alanından mezuniyet, 2022 KI'SS P94 sınavı en az 60 puan almış, başvuru bitiminden önce en az 35 yaşında olan, askerliğini tamamlamışş ya da ertelenmiş olan. Tebligat tarihinden itibaren küçük hayvan cins belgesine veya küçük hayvan cins belgesine, tebliğ tarihinden itibaren hijyen belgesine ve temel sağlık ve güvenlik meslek belgesine sahip olmak.

1 Destek Personeli (Erkek) alımında Ortaöğretim Kuramları herhangi bir alanından mezuniyet, 2022 yılı KPSS P94 sınavı n az 60 puan almış, başvuru sonunda 35 yaşını doldurmamış, askerliği bulunmayan veya tecilli. Geçerlilik süresi dolmamış olan C sınıfı sürücü belgesinin, sürücülük görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel olabilecek bir hastalık vb. hiçbir engeli olmaması.

1 Destek Personeli (Erkek) alımında herhangi önlisans eğitim programından mezun, 2022 KPSS P93 sınavı en az 60 puan almış ve başvuru sonunda en az 35 yaşında olmak. Askerlik bağlantısı olmayan veya tecilli, başvuru tarihinde son geçerlilik tarihi olmayan D numaralı sürücü belgesi ve başvuru tarihinde geçerli SRC 1 belgesi, oto tamircisi eğitim belgesi olan.

2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) alımında Ortaöğretim Kuramları herhangi bir alanından mezuniyet, 2022 yılı KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış, başvuru bitiminden önce en az 35 yaşında olan, güvenlik görevlisi (erkek) askerlik yapmış veya tecil etmiş, 10 06/2004 sayılı Özel Güvenlik Hizmeti Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen şartlara cevap, silahlı özel güvenlik görevlisinin son kullanma tarihi geçmemiş kimlik kartı, geçerli bir özel kimlik kartı, güvenlik belgesi En az 170 cm boyunda olması gereken eğitim sertifikasının olması.

1 Teknisyen alımında herhangi önlisans eğitim programından mezun, 2022 KPSS P94 sınavı en az 60 puan alan, bilişim teknolojileri ve teorileri alanında eğitim alan. Başvuru sonunda 35 yaşını doldurmamış olması, Erkek adaylar için Askerliğe girme veya askerliğe geçme zorunluluğu bulunmayanlar, Bildirim tarihi Ağ Güvenliği Eğitimi veya Ağ Sistemleri Eğitimi Sertifikası olanşar.

1 Teknisyen alımında Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-elektronik mühendisliği ve lise eğitim kurumlarının web sitelerinden endüstriyel otomasyon teknolojisi bölümü - endüstriyel elektronik bölümü veya endüstriyel otomasyon teknolojisi bölümü - endüstriyel yönetim bölümü mezunu ve en az 60 puanla mezun olan. 2022 KPSS P94 sınavı en az 60 puan almış olması. Başvuru Dönemi 35 yaşını doldurmamış erkek adayların askerlik ile ilgilsinin olmaması veya tecil ettirmiş olması.

1 Teknisyen alımında Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezuniyet, 2022 KPSS P94 sınavı en az 60 puan almış, başvuru sonunda 35 yaşını doldurmamış olmak, askerlik ile ilişiki olmayan adaylar.

1 Fizyoterapist (Kadın) 2022 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bir lisans programını tamamlamış ve KPSS P3'ten en az 60 puan almış olması. Başvuru süresi sonunda 35 yaşını doldurmamış, Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında veya fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında, görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel olabilecek bir hastalık vb.olmaması.

Bingöl Üniversitesi memur alımı süreci

Adayların başvuru sırasında ilanda yer alan pozisyon için başvuru formunu ve istenen tüm belgeleri şahsen ya da posta yoluyla üniversitemizin insan kaynakları departmanına iletmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla başvuran adaylar, başvurularını “Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No: 1 Merkez/Bingöl” adresine gönderilecektir.

Başvuru Başlangıç ​​Tarihi: 10 Haziran 2024.

Son Başvuru Tarihi : 24 Haziran 2024 (mesai saatlerinin sonuna kadar)..