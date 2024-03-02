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KPSS'den 60 puan alıp bu bölümden mezun olanlar! Aile Bakanlığı yeni büro personellerini arıyor

Aile Bakanlığı tarafından iş alım duyurusu geldi. Büro personeli alım başvuruları devam ederken şartlar ve detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 07:44
KPSS'den 60 puan alıp bu bölümden mezun olanlar! Aile Bakanlığı yeni büro personellerini arıyor

8 bin personel alımı için araştırmalar başlarken kadın ve erkek adaylar için fırsat sunuldu. Ön lisans ve lisans için büro personel alımı gerçekleşirken başvurular ise 11 Mart 2024 tarihine kadar devam edeceği bilgisi verildi.

PERSONEL ALIM ŞARTLARI
-657 Sayılı kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasına uygunluk.
-KPSS puanı olması
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve herhangi bir aylık almıyor olmak.

aile bakanlığı

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Bakanlık tarafındna başlatılan büro personel ilanı için başvurular 21 Şubat ve 11 Mart 2024 tarihleri aralığında yapılacaktır. Başvuruda bulunacaklar e devlet üzerinden giriş sağlayarak işlemlerini tamamlayabilir.

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