KPSS'den 60 puan almak yetiyor! DİB lise mezunu personel alımı yapacak

Yaşanılan ekonomik sıkıntılarla beraber vatandaşın geçim sıkıntısı gün geçtikçe artıyor. Durum böyle olunca iş arayan vatandaşında çilesi daha da artıyor. Bu duruma dur demek adına birçok kurum ve işletmeden istihdam haberleri geliyor. Yeni bir istihdam haberi de Diyanet’ten geldi. Detaylar haberimizde…





DİB 41 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanlığı SBB'de yapılan duyuruya göre Diyanet, destek personeli (temizlik, bahçe bakım personeli), koruma ve güvenlik personeli de dahil olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuruda bulunmak istiyorsanız genel koşulların yanı sıra özel koşulları da sağlamanız gerekmektedir.

DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48(A) maddesinde belirtilen genel koşulları sağlamak amacıyla,

KPSSP93 2022 Ön Lisans Mezunları için KPSS (B) Grubu. KPSSP94 değerlendirme türünden en az 60 puan alan ortaokul mezunları (lise ve dengi düzeyde) için;

Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin. Askerlik ile ilgilenmiyorsanız, henüz askerlik çağına girmemişseniz, askerlik hizmetinizi tamamlamışsanız, yedeklere nakledilmişseniz veya askerlik çağına ulaştığınızda naklediliyorsanız.

Son başvuru tarihinde 18 yaşında veya daha büyük olmak;

Son başvuru tarihinde 35 yaşın altında olmamak;

Tam zamanlı veya vardiyalı çalışmanıza engel bir durum yoktur.

Adaylar ilan edilen unvanlardan yalnızca biri için başvuruda bulunabilirler.

Başkanlığımızda görev yapan destek personelimizin görev alanları ile ilgili detaylar Başkanlık tarafından ayrıca belirlenir.









ÖZEL ŞARTLAR

Sözleşmeli Personelin Sözleşmeli Kadroda Çalıştırılmalarına İlişkin Esaslar Ek-1'de yer almayanlar hariç, 1(a) maddesinden itibaren iş sözleşmesinin feshi nedeniyle bir yıl süreyle işlerinden ayrılanların; başvuruları kabul edilecektir. Sözleşme süresi dolmamış olanlar kabul edilmeyecektir. Bu sorunun daha sonra ortaya çıkması halinde, sevk yapılmış olsa bile sözleşme feshedilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Diyanet personeli alımına başvurular 15-26 Ocak 2024 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.