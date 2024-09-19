KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

MEVKA 2024 Personel Alımı Başladı: Mühendislik ve Tarım Ekonomisi Alanında Uzmanlar Aranıyor



Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2024 yılı personel alımı ilanını yayımladı ve başvuru süreci resmen başladı. Ajans, Konya ve Karaman illerinde görevlendirilmek üzere farklı alanlarda 3 uzman personel alımı yapacak. KPSS puanı ile yapılacak bu alımlarda mühendislik ve tarım ekonomisi gibi kritik alanlarda uzman personel istihdam edilecek.

Adaylar başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilirler. Peki, başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ



2024 yılı KPSS puanı ile yapılacak MEVKA personel alımı başvuruları 19 Eylül 2024 tarihinde başladı. Başvurular en geç 2 Ekim 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını yalnızca online olarak belirlenen platform üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Başvuru Tarihleri: 19 Eylül - 2 Ekim 2024

Başvuru Adresi için BURAYA tıklayın

MEVKA PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI NEDİR?

Mevlana Kalkınma Ajansı, toplamda 3 kişilik bir kadro ile uzman personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, iki farklı ilde gerçekleştirilecek ve aşağıdaki alanlar için uzmanlar istihdam edilecek:

2 Kişi Mühendislik: Mühendislik alanında mezun olmuş, KPSS puanına sahip uzmanlar.

Mühendislik alanında mezun olmuş, KPSS puanına sahip uzmanlar. 1 Kişi Tarım Ekonomisi veya Tarımsal Yapılar ve Sulama: Bu alanda eğitim almış uzman personel.

Alımlar Konya ve Karaman illerinde gerçekleşecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, bu illerde görev yapacaklar.

MEVKA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MEVKA personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Genel olarak adaylardan şu şartlar talep ediliyor:

Türk vatandaşı olmak: Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Kamu haklarından mahrum olmamak: Adayların kamu haklarını kaybetmemiş olmaları gerekiyor.

Adayların kamu haklarını kaybetmemiş olmaları gerekiyor. Adli sicil kaydı: Adayların herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları önemli bir başvuru kriteridir.

Adayların herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları önemli bir başvuru kriteridir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: Alınacak personeller hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Alınacak personeller hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sağlık durumu: Adaylar, az tehlikeli işyerlerinde çalışabilecek durumda olduklarını gösteren işe giriş sağlık raporu almalıdır.

Adaylar, az tehlikeli işyerlerinde çalışabilecek durumda olduklarını gösteren işe giriş sağlık raporu almalıdır. Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik görevini yapmış veya ertelemiş olmak gerekiyor.

EĞİTİM ŞARTLARI NELERDİR?

MEVKA uzman personel alımında, adaylardan belirli eğitim koşulları da talep ediliyor. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. Yurt dışında eğitim almış adaylar için, bu kurumların YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmesi şartı aranır.

YABANCI DİL ŞARTI

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın personel alımı ilanında, yabancı dil yeterliliği de önemli bir kriter olarak belirtilmiştir. Başvuru yapacak adaylar, İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az C düzeyinde puan almış olmalıdır. Alternatif olarak, uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan bu puana denk bir yeterlilik belgesi de kabul edilmektedir.

KPSS ŞARTI VE PUAN TÜRÜ

KPSS puanı, MEVKA personel alımında önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Adayların, 2023 veya 2024 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) mezun oldukları alanlara göre P1, P2 ya da P3 puan türlerinden en az 80 puan almış olmaları gerekiyor. Bu puan şartını sağlayan adaylar başvurularını yapabileceklerdir.

SONUÇ VE BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2024 yılı için personel alımı sürecini başlatmış durumda. Mühendislik ve tarım ekonomisi gibi alanlarda uzman kişiler aranıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen şartlara uygun olduklarından emin olduktan sonra isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular 2 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.