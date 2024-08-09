KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Personel alımları 81 ilde devam ediyor. Gün gün açık kadrolar ile alakalı bilgilendirme sunulurken, belediyeye bağlı iştiraklarde çalıştırılmak üzere alımı yapılacak olan personellerle alakalı arayış da sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, bünyesinde çalıştırılmak üzere önemli bir personel alım ilanı yayımladı. 15 farklı meslek dalını ilgilendiren alımlarda ihtiyaç duyulan personel sayısının 624 olduğu ifade edildi. Çağrı operatöründen özel güvenlik görevlisine, hemşireden temizlik personelini kadar birçok alanda boş pozisyon bulunuyor. Yapılan açıklamada ilkokul mezunları da başvuru yapabileceği ifade edildi.

İZENERJİ PERSONEL ALIM KADROLARI

• Sağlık: Hemşire

• Teknik: Elektrik teknisyeni, kaynakçı, teknisyen, vakumlu yol süpürme aracı operatörü

• Temizlik: Süpürgeci, temizlik personeli (engelli dahil), biyosidal ürün uygulayıcısı

• Lojistik: Şoför

• Güvenlik: Özel güvenlik görevlisi

• Diğer: Çağrı operatörü, vasıfsız işçi





İZENERJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İZENERJİ’ye başvuruda bulunmak isteyen adayların sahip olması gereken bazı şartlar mevcut. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve 18 yaşını tamamlamak gibi kriterler yer alırken, öte yandan , başvurunun geçerliliği için sağlık durumu ile ilgili herhangi bir engel olmaması ve güvenlik soruşturmasını geçebilmek şartları da bulunuyor.

Başvurular bugün itibari ile başladı. 9-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında www.izenerji.com.tr adresinden online olarak başvuru imkanı sağlanırken, işlemler sırasında başvuru yapılan pozisyonun belirtilme şartı mevcut.

İŞKUR Kurum Dışı ilanlarda yer alan İzenerji personel alımı, İzmir için büyük bir istihdam imkanı sunuyor. Kimi pozisyonlardaki adaylarda özel başvuru şartının arandığı da ifade edilirken, adayların en az İlkokul, Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmaları gerekliliği ve ilgili alanda tecrübe kazanmış olmaları gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.