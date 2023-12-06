KPSS'siz iş arayanların fırsat ayağına geldi! Sağlık Bakanlığı 419 işçi için düğmeye bastı: İşte başvuru şartları
Sağlık Bakanlığı, KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yayımlanan ilan üzerine tüm detaylar haberimizde.
419 işçi alım ilanı yayınlanırken bakanlık üzerinden eksikler doldurulmaya devam ederken şehre ve şartlara bakılarak kontenjan dağılımı açıklandı. Sağık Bakanlığı temizlik görevlisi personel alım detayları...
KONTENJAN DAĞILIMI
5 Kişi Kahramanmaraş - 00007954917
2 Kişi Karabük - 00007954922
1 Kişi Karaman - 00007954923
2 Kişi Kars - 00007954928
2 Kişi Kastamonu - 00007954951
1 Kişi Kayseri - 00007954956
2 Kişi Kırıkkale - 00007954960
1 Kişi Kırklareli - 00007954968
4 Kişi Adıyaman - 00007955076
2 Kişi Afyonkarahisar - 00007955082
1 Kişi Ağrı - 00007955086
2 Kişi Aksaray - 00007955087
1 Kişi Ankara - 00007955090
13 Kişi Antalya - 00007955093
1 Kişi Kırşehir - 00007955186
2 Kişi Kilis - 00007955191
1 Kişi Ardahan - 00007955200
4 Kişi Balıkesir - 00007955208
2 Kişi Bartın - 00007955213
2 Kişi Batman - 00007955219
1 Kişi Bayburt - 00007955223
2 Kişi Bingöl - 00007955227
1 Kişi Bitlis - 00007955231
1 Kişi Bolu - 00007955234
2 Kişi Burdur - 00007955237
31 Kişi Bursa 00007955239
1 Kişi Çanakkale - 00007955245
1 Kişi Çankırı - 00007955250
1 Kişi Çorum - 00007955258
2 Kişi Denizli - 00007955268
2 Kişi Diyarbakır - 00007955270
1 Kişi Düzce - 00007955272
2 Kişi Edirne - 00007955276
12 Kişi Erzincan - 00007955281
2 Kişi Erzurum - 00007955294
1 Kişi Erzincan - 00007955297
12 Kişi Kocaeli - 00007955300
3 Kişi Konya - 00007955305
2 Kişi Kütahya - 00007955311
3 Kişi Malatya - 00007955313
3 Kişi Manisa - 00007955317
1 - Kişi Mardin - 00007955318
2 Kişi Muğla - 00007955320
1 Kişi Nevşehir - 00007955333
1 Kişi Niğde - 00007955336
1 Kişi Ordu - 00007955341
2 Kişi Osyamniye - 00007955345
1 Kişi Rize - 00007955347
2 Kişi Sakarya - 00007955349
4 Kişi Samsun - 00007955351
2 Kişi Siirt - 00007955353
1 Kişi Sinop - 00007955354
2 Kişi Şanlıurfa - 00007955358
2 Kişi Şırnak - 00007955360
2 Kişi Tekirdağ - 00007955363
2 Kişi Tokat - 00007955366
2 Kişi Uşak - 00007955372
1 Kişi Yozgat - 00007955378
2 Kişi Zonguldak - 00007955383
2 Kişi Ankara - 00007955390
4 Kişi Gaziantep - 00007955403
2 Kişi Giresun - 00007955407
1 Kişi Gümüşhane - 00007955409
2 Kişi Hakkari - 00007955417
6 Kişi Hatay - 00007955421
1 Kişi Iğdır - 00007955425
226 Kişi İstanbul - 00007955428
7 Kişi İzmir - 00007955432
GEREKLİ KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-18 yaşını doldurmuş olmak
-İlan tarihine bakılarak 40 yaşından gün almamış olmak
-Görevin yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması
-Herhangi bir suç türünden ötürü hüküm giymemiş olmamak
KURA ÇEKİLİŞİ
Adaylar başvurusu KPSS'siz olarak devam ederken kura işlemleri duyurulurken bakanlık tarafından kura bilgileri yayınlandı. Başvuru tarihi 4-8 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılırken başvurular ise İŞKUR üzerinden yapılmaktadır.