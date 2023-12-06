KPSS'siz iş arayanların fırsat ayağına geldi! Sağlık Bakanlığı 419 işçi için düğmeye bastı: İşte başvuru şartları

Kışı ayrı, yazı ayrı güzel! Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta cennetten bir köşe

Zeytini şişeye koyup içine bir adet ekleyin! Aylar geçse bile zeytin asla yumuşamayacak

Her yemeğin yanına bu salatayı yapacaksınız! Hem lezzetli hem de doyurucu salatanın tarifi ifşa oldu