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Kuğulu Park’ta Kuğular Arasındaki Kavga Tel Örgü ile Engellendi

Kuğulu Park'ta yavrularını korumak için kavga eden kuğular, tel örgü ile ayrıldı. Ziyaretçiler, sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:10
Kuğulu Park’ta Kuğular Arasındaki Kavga Tel Örgü ile Engellendi

Ankara Kuğulu Park’ta Kuğular Arasındaki Kavga

Ankara'nın önemli sembollerinden biri olan Kuğulu Park’ta, yavrularını koruma içgüdüsüyle kavga eden kuğular, belediye ekipleri tarafından çekilen tel örgülerle ayrıldı.

Kavganın Sebebi: Yavruları Koruma İçgüdüsü

Uzun süredir aynı alanda yaşayan kuğular arasında yaşanan anlaşmazlıklar, yeni doğan yavruların geçen yıl dünyaya gelen kuğularca hedef alınması ve onlar tarafından zarar görmemeleri içindi. Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu durumu önlemek amacıyla tel örgüler çekti.

Tel Örgülerin Ardındaki Kuğuların Mücadelesi

Kuğular, tel örgülerin farklı taraflarında olmalarına rağmen birbirlerine karşı olan tavırlarını sürdürerek park ziyaretçilerinin dikkatini çektiler. Bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden “Bırakın kuğular kavuşsun” gibi paylaşımlar yaparak tel örgülerin kaldırılmasını talep etti.

Durum Hakkında Bilgiler

Çankaya Belediyesi'nden ziraat mühendisi Şehriban Yağız, kuğular arasındaki kargaşaların zaman zaman yaşandığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “Kavga çıkmaması için tel örgüler çekiyoruz. Kuğular çok narin ve gerektiğinde zarar görebiliyorlar.”

Doğa Dostu Çözümler

Yağız, sosyal medyada yer alan söz konusu kavgaların kuğuların türlerine dayanmamakta olduğunu belirtirken, “Siyah kuğu veya beyaz kuğu fark etmez, önemli olan onların yaşamını korumaktır.” dedi. Tel örgülerin kaldırılacağına dair de, “Eğer kavga etmiyorlarsa ve bir arada durabiliyorlarsa, telleri tamamen kaldıracağız.” şeklinde açıklama yaptı.

Beslenme Alışkanlıklarına Dikkat

Şehriban Yağız, park ziyaretçilerine kuğulara simit ya da ekmek verilmemesi konusunda uyararak, “Kuğularımızın sağlığı açısından doğru bir beslenme sağlamalıyız.” ifadelerinde bulundu.

Kavganın Tekrar Edilmesi Üzerine Önlemler

Parka gelen hayvan bakım sorumlusu Erkan Yıldırım ise, kuğuların yavrularına olan koruma içgüdüsü yüzünden tel çekme işlemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldırım, “Eğer kuğular birbirlerine zarar vermeye başlarsa, yeniden tel çekmek zorunda kalıyoruz.” diyerek durumu özetledi.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla...

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

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