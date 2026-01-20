Kulp'ta Aç Kalan Kaya Sansarı Evlerin Dibine İndi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesini etkisi altına alan ve 3 gün süren yoğun kar yağışı, bölgedeki yaban hayatını zor duruma soktu. Kırsal Hamzalı Mahallesi Çöl mezrasında aç kalan bir kaya sansarı, yiyecek arayışıyla yerleşim alanına kadar inince güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik Kamerasına Yansıyan Anlar

Bir bağ evinin gece saatlerinde kaydettiği görüntülerde, bölgeye nadiren rastlanan ve kaya sansarı olduğu belirtilen hayvanın karla kaplı bahçede yiyecek aradığı görülüyor. Kamera kayıtları, sansarın kar üzerinde temkinli ve hızlı adımlarla ilerlediğini, etrafı koklayarak yiyecek aradığını ve ardından gözden kaybolduğunu saniye saniye gösteriyor.

İlçede üç gündür aralıksız devam eden kar örtüsü, arazinin kapanmasına ve avlanma imkanlarının kısıtlanmasına neden oldu. Normalde insanlardan uzak duran ve utangaç bir tür olarak bilinen kaya sansarının yerleşim yerine kadar inmesi, kış şartlarının canlılar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Bölgede Yaşam ve Halkın Gözlemleri

Bölge sakinleri, kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde tilki ve sansar gibi yaban hayvanlarının evlerin yakınına kadar geldiğini belirtiyor. Yetkililer ve doğa gözlemcileri, ağır kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki baskısını azaltmak için önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hamzalı Mahallesi Çöl mezrasındeki bu görüntüler, kışın doğadaki yaşamı nasıl etkilediğine dair çarpıcı bir örnek oluşturuyor.

