Kulp'ta Aç Kalan Kaya Sansarı Evlerin Dibine İndi

Diyarbakır Kulp'ta 3 gün süren yoğun kar, yiyecek bulamayan kaya sansarını Hamzalı Mahallesi'ne kadar indirdi; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:01
Kulp'ta Aç Kalan Kaya Sansarı Evlerin Dibine İndi

Kulp'ta Aç Kalan Kaya Sansarı Evlerin Dibine İndi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesini etkisi altına alan ve 3 gün süren yoğun kar yağışı, bölgedeki yaban hayatını zor duruma soktu. Kırsal Hamzalı Mahallesi Çöl mezrasında aç kalan bir kaya sansarı, yiyecek arayışıyla yerleşim alanına kadar inince güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik Kamerasına Yansıyan Anlar

Bir bağ evinin gece saatlerinde kaydettiği görüntülerde, bölgeye nadiren rastlanan ve kaya sansarı olduğu belirtilen hayvanın karla kaplı bahçede yiyecek aradığı görülüyor. Kamera kayıtları, sansarın kar üzerinde temkinli ve hızlı adımlarla ilerlediğini, etrafı koklayarak yiyecek aradığını ve ardından gözden kaybolduğunu saniye saniye gösteriyor.

İlçede üç gündür aralıksız devam eden kar örtüsü, arazinin kapanmasına ve avlanma imkanlarının kısıtlanmasına neden oldu. Normalde insanlardan uzak duran ve utangaç bir tür olarak bilinen kaya sansarının yerleşim yerine kadar inmesi, kış şartlarının canlılar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Bölgede Yaşam ve Halkın Gözlemleri

Bölge sakinleri, kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde tilki ve sansar gibi yaban hayvanlarının evlerin yakınına kadar geldiğini belirtiyor. Yetkililer ve doğa gözlemcileri, ağır kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki baskısını azaltmak için önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hamzalı Mahallesi Çöl mezrasındeki bu görüntüler, kışın doğadaki yaşamı nasıl etkilediğine dair çarpıcı bir örnek oluşturuyor.

Aç kalan kaya sansarı evlerin dibine kadar indi

Aç kalan kaya sansarı evlerin dibine kadar indi

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı
2
Ankara'da 'Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı' ile Türk Dünyasının Ortak Acıları Anıldı
3
Bingöl-Erzurum Karayolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı — Kilometrelerce Kuyruk
4
Fatma Şahin'den OSB'lere Davet: Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi Örnek Proje
5
Şırnak Belediyesi 24 yeni evliye 60 bin lira nakdi destek sağladı
6
Şırnak Belediyesi'nden 24 Çifte 60 Bin Liralık Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları