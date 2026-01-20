Kulp'ta Aç Kalan Kaya Sansarı Evlerin Dibine İndi

Güvenlik kamerası kareleri, soğukta yiyecek arayan hayvanı gösterdi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesini etkisi altına alan ve üç gün süren yoğun kar yağışı, bölgedeki yaban hayatını zorladı. Hamzalı Mahallesi Çöl mezrasında aç kalan bir yabani hayvan, yiyecek bulmak umuduyla yerleşim alanına indi ve o anlar bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, bölgede nadir görülen ve kaya sansarı olduğu belirlenen hayvanın karla kaplı bahçede dikkatli adımlarla ilerleyip etrafı koklayarak yiyecek aradığı görüldü. Kamera kayıtlarında sansarın birkaç saniye sonra gözden kaybolduğu da yer aldı.

Karla kapanan arazinin avlanma imkanlarını kısıtlaması nedeniyle, normalde insanlardan uzak duran ve utangaç bir tür olan kaya sansarı, açlık dürtüsüyle yerleşim yerinin içine kadar girdi; bu durum kış şartlarının ağırlığını ortaya koydu.

Bölge sakinleri, kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde tilki ve sansar gibi yaban hayvanlarının evlerin yakınına kadar geldiğini belirtti.

