Kulp’ta Dondurucu Soğuk: Diyarbakır'da Sıcaklık Eksi 17 Derece, Yoğun Buzlanma

Kulp'ta kar sonrası gece sıcaklığı eksi 17 dereceye düştü; yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı, bazı çatı saçaklarında 1 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:08
Kulp’ta Dondurucu Soğuk: Diyarbakır'da Sıcaklık Eksi 17 Derece, Yoğun Buzlanma

Kulp’ta Dondurucu Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava dalgası, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece Sıcaklıkları ve Buzlanma

İlçe genelinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yollar, kaldırımlar ve ara sokaklar tamamen buzla kaplandı. Özellikle ilçe merkezinde ve güneş almayan bölgelerde buzlanmanın yoğunlaştığı gözleniyor.

Sokakların adeta buz pistine döndüğü Kulp’ta vatandaşlar yürümekte ve araç sürmekte ciddi güçlük yaşıyor. Trafik kazası yaşanmaması için sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

Buz Sarkıtları Tehlikesi

Soğuk havanın etkisiyle evlerin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları ayrı bir risk oluşturuyor. Bazı noktalarda uzunluğu 1 metreyi aşan buz sarkıtlarının, özellikle güneş görmeyen bina cephelerinde erimemesi, yoldan geçen vatandaşlar için tehlike teşkil ediyor.

Yetkililer ve vatandaşlar, buzlanan zeminlere ve düşme riski taşıyan sarkıtlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılıyor.

