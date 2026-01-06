Kulp'ta Dondurucu Soğuk: Gece Sıcaklığı Eksi 16-17, Hayat Durdu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gece sıcaklığı eksi 16-17’ye düşünce cadde ve sokaklar buz tuttu, köy yolları kapandı, taşımalı eğitim kapsamındaki okullar iki gündür tatil edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:38
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, son yılların en sert kış koşularını yaşıyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 16-17 dereceye kadar düşmesiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, araçlar dondu.

Günlük yaşam felç oldu

Sabahın erken saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçe genelinde birçok sürücünün araçları geç çalıştı; otomobillerin ön ve arka camlarının yoğun buzlanma nedeniyle uzun süre çözülemediği görüldü. Bazı sürücüler, camlardaki buzları kazımak ve araçlarını çalıştırabilmek için dakikalarca uğraştı.

Kırsalda ulaşım aksadı, okullar tatil

Soğuk hava ve don olayı özellikle kırsal mahallelerde hayatı daha da zorlaştırdı. Kar yağışı ve don nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım ciddi şekilde aksadı, yer yer ilçe merkeziyle bağlantının tamamen kesildiği bildirildi. Ulaşım güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle kırsal köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar iki gündür tatil edildi.

Vatandaşın sesi

İlçe sakinlerinden Mahmut Toprak, "Birkaç gündür hava çok soğuk. Gece eksi 17 dereceyi gördük. Sabah araçlarımızı çalıştırmakta zorlanıyoruz, camlar tamamen buz tutuyor. Kırsal köylerde yaşayanlar için durum daha da zor, yollar kapalı olduğu için ilçe ile bağlantı kesiliyor" dedi.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları