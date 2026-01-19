Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Trafik Kilitlendi

Üç gündür süren kar Kulp'ta köy yollarını ulaşıma kapattı; ilçe merkezinde 30 santimetre, kırsalda yer yer 1 metreyi bulan kar hayatı durma noktasına getirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:41
Üç gündür aralıksız süren kar yağışı Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, kırsalda yer yer 1 metreye ulaştı.

Yoğun yağış nedeniyle Kulp’a bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için iş makineleriyle aralıksız çalışma yürütüyor. İlçe merkezinde ana arterlerin temizlendiği, ancak ara sokaklar ve mahalle içi yolların büyük bölümünde ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Trafik durma noktasına geldi

İlçe trafiğinde zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların yolda ilerleyemediği, bazı araçların park halinde tamamen kar altında kaldığı görüldü. Esnaf ve vatandaşlar iş yerlerinin önlerini küreklerle temizlemeye çalıştı. Kar yağışı nedeniyle ilçe sessizliğe bürünürken birçok vatandaş zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı.

Muharrem Bozkuş adlı ilçe sakini, "Son yıllarda ilk defa bu kadar kar yağdı. Köy yolları kapandı, ilçe merkezinde bile yürümek zorlaştı. İş yerimizin önünü temizlemek için sabahtan beri uğraşıyoruz. Araçlarımız kar altında kaldı, bazıları çalışmıyor. Hava şartları zor ama güzel bir manzara da oluştu." dedi.

Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceğini, vatandaşların zincirsiz araçla trafiğe çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

