Kulp'ta Kar Esareti: Salı Pazarı Kurulamadı, Esnaf Tezgah Açamadı

Diyarbakır Kulp'ta üç gündür süren yoğun kar nedeniyle salı pazarı kurulamadı; çoğu esnaf tezgah açamadı, gelen az sayıdaki esnaf ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:15
Karlı hava günlük yaşamı ve yerel ekonomiyi vurdu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesini 3 gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ticari hayatı durma noktasına getirdi. İlçenin en büyük pazarlarından olan salı pazarı bu hafta kurulamadı; cadde ve sokakların karla ve buzla kaplı olması nedeniyle esnafın büyük çoğunluğu tezgah açamadı.

Turgut Özal Mahallesinde her hafta binlerce vatandaşın uğrak noktası olan pazarda, normalde sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik yerini karla kaplı sessiz bekleyişe bıraktı. Günlerdir süren ağır kış şartları, hem ürünleri hem de pazara gelen vatandaşları olumsuz etkiledi.

Zorlu hava koşullarına rağmen pazara gelen az sayıdaki esnaf, tezgah kurmak yerine kamyonet kasalarından satış yapmaya çalıştı. Özellikle narenciye ve kışlık sebze getiren esnaf, dondurucu soğuktan korunmak için teneke varillerin içinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Bir esnaf, yaşadıkları mağduriyeti dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

Hasan Yıldız: ’’Biz her hafta salı günü buraya gelir, tezgahımızı kurar, rızkımızı arardık. Ancak son iki haftadır Kulp’ta kış çok çetin geçiyor. Geçen hafta da zorlandık, bu hafta ise kar ve buzlanma nedeniyle tezgah açacak yer bile bulamadık. Soğuk hava hem ürünü donduruyor hem de vatandaşı dışarı çıkarmıyor. Çoğu arkadaşımız gelemedi, gelenler de ateş başında ısınarak günü kurtarmaya çalışıyor. Satışlarımız durma noktasına geldi."

