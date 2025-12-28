DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Kulp'ta Kar Sonrası Güneş: Yollar Açılıyor, Buzlanma Uyarısı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde merkezde 5, kırsalda 20 cm'i aşan kar sonrası yollar açılıyor; buzlanma riski sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:08
Kulp'ta Kar Sonrası Güneş: Yollar Açılıyor, Buzlanma Uyarısı

Kulp beyaza büründü, güneş sabahı getirdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün etkili olan kar yağışı bu sabah yerini güneşli havaya bıraktı. Gece boyunca devam eden yağışla ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Ekiplerin yoğun mesaisi

Merkezde 5, kırsalda 20 santimetreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla açılıyor. Özellikle yüksek kesimlerde ekiplerin aralıksız yol açma, tuzlama ve temizleme faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

Vatandaşlar ve esnafın durumu

Güne kar manzarasıyla uyanan ilçe sakinleri sokaklarda fotoğraf çekerken, düşen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşan buzlanma kaldırım ve caddelerde yürümeyi zorlaştırdı. Esnaf iş yerlerini temizleyerek güne başladı; sürücüler trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji verilerine göre bölgede yağış beklenmiyor, ancak gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi nedeniyle buzlanma riski devam edecek. Yetkililer, sürücülere zincir, kış lastiği ve dikkatli sürüş uyarısı yaptı.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YERİNİ GÜNEŞE BIRAKTI. MERKEZDE 5, KIRSALDA 20...

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YERİNİ GÜNEŞE BIRAKTI. MERKEZDE 5, KIRSALDA 20 SANTİMETREYİ AŞAN KAR NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR EKİPLER TARAFINDAN AÇILIYOR; BUZLANMA SEBEBİYLE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YERİNİ GÜNEŞE BIRAKTI. MERKEZDE 5, KIRSALDA 20...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
2
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
3
Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu
4
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
5
Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı
6
Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti