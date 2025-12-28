Kulp'ta Kar Sonrası Güneş: Yollar Açılıyor, Buzlanma Uyarısı

Kulp beyaza büründü, güneş sabahı getirdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün etkili olan kar yağışı bu sabah yerini güneşli havaya bıraktı. Gece boyunca devam eden yağışla ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Ekiplerin yoğun mesaisi

Merkezde 5, kırsalda 20 santimetreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla açılıyor. Özellikle yüksek kesimlerde ekiplerin aralıksız yol açma, tuzlama ve temizleme faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

Vatandaşlar ve esnafın durumu

Güne kar manzarasıyla uyanan ilçe sakinleri sokaklarda fotoğraf çekerken, düşen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşan buzlanma kaldırım ve caddelerde yürümeyi zorlaştırdı. Esnaf iş yerlerini temizleyerek güne başladı; sürücüler trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji verilerine göre bölgede yağış beklenmiyor, ancak gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi nedeniyle buzlanma riski devam edecek. Yetkililer, sürücülere zincir, kış lastiği ve dikkatli sürüş uyarısı yaptı.

