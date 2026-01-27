Kumluca'da hortum 150 dönüm serayı yerle bir etti

Kumluca'da denizde oluşan hortum karaya ulaşarak Mavikent ve çevresinde yaklaşık 150 dönüm serada yoğun hasar oluşturdu; dron görüntüleri yıkımı gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:09
Antalya’nın Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında denizde oluşan hortum, karaya ulaşarak birçok mahallede ciddi zarara yol açtı.

Hortumun en çok etkili olduğu bölgeler arasında Mavikent, Beykonak, Kum, Toptaş ve Sarıkavak mahalleleri yer aldı. Şiddetli rüzgâr ve yoğun yağışla ilerleyen hortum, tarım bölgelerinde büyük yıkıma neden oldu; yaklaşık 150 dönüm seranın zarar gördüğü ve bazı seraların tamamen yerle bir olduğu öğrenildi.

Bazı evlerin çatılarında hasar meydana gelirken, birkaç serada çatıların uçtuğu bildirildi. Hortumun enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Yoğun yağış sebebiyle seralarda enkaz kaldırma ve saha inceleme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Kumluca’nın Mavikent Mahallesinde hortumun etkilediği seralar dron ile havadan görüntülendi. Yıkımın boyutu görüntülere de yansırken üreticilerin zararı büyük oldu. Bölgeden can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

"Evin çatısını hortum alıp fırlattı"

Hortum anını anlatan Adem Kaptan (35), "Mavikent bölgesinde gece saatlerinde yoğun bir gürültü ile uyandık. Hemen yan tarafımızdaki evin çatısını buranın tabiriyle hortum dediğimiz kuvvetli bir rüzgar alıp fırlattı" dedi.

"Seralarım yıkıldı, dün topladığım ürünler telef oldu"

Üretici Bülent Başbuğ (48) ise yaşanan felaketi, "Akşam saat 09.00’da fırtına geldi, hortum geldi yıktı geçti. Bir anda ortalık karıştı. Seralarımda üç burun ve sivri çeşidi biberlerim vardı. Daha dün topladım. Akşamına da hortum yaşandı" ifadeleriyle anlattı.

