Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı

Belen Mahallesi, Kumluca — D-400 Karayolu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, D-400 Karayolu'nun Kumluca-Antalya istikametinin 11’inci kilometresinde dün öğleden sonra meydana gelen toprak kayması, daha önce heyelanı önlemek için örülen istinat duvarının zarar görmesine yol açtı.

Kaymanın etkisiyle duvardan kopan taş parçaları yola saçıldı. Gece saatlerinde Karayolları 136. Şube Şefliği ekipleri tarafından düşen kaya parçaları temizlendi.

Ancak toprak kaymasının devam etmesi üzerine bugün öğleden sonra güvenlik gerekçesiyle yol trafiğe kapatıldı. Kayalar şans eseri yoldan geçen araçlara isabet etmezken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

Karayolları ekiplerinin bölgede işaretleme ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

