DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı

Antalya Kumluca'da toprak kayması sonucu D-400'deki istinat duvarından kopan kayalar yola düştü; ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:20
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı

Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı

Belen Mahallesi, Kumluca — D-400 Karayolu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, D-400 Karayolu'nun Kumluca-Antalya istikametinin 11’inci kilometresinde dün öğleden sonra meydana gelen toprak kayması, daha önce heyelanı önlemek için örülen istinat duvarının zarar görmesine yol açtı.

Kaymanın etkisiyle duvardan kopan taş parçaları yola saçıldı. Gece saatlerinde Karayolları 136. Şube Şefliği ekipleri tarafından düşen kaya parçaları temizlendi.

Ancak toprak kaymasının devam etmesi üzerine bugün öğleden sonra güvenlik gerekçesiyle yol trafiğe kapatıldı. Kayalar şans eseri yoldan geçen araçlara isabet etmezken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

Karayolları ekiplerinin bölgede işaretleme ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE DAHA ÖNCE HEYELAN ÖNLEMİ İÇİN...

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE DAHA ÖNCE HEYELAN ÖNLEMİ İÇİN ÖRÜLEN DUVARDAKİ KAYALAR D-400 KARAYOLU’NA SAÇILDI. KAYALAR ŞANS ESERİ YOLDAN GEÇEN ARAÇLARA İSABET ETMEZKEN, ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK TEK ŞERİTTEN VERİLİYOR.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE DAHA ÖNCE HEYELAN ÖNLEMİ İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları