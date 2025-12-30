Kumral Abdal Anadolu Lisesi Erkek Voleybol Takımı 10. Kez İl Şampiyonu

Bozüyük ekolü 9 yıllık üstünlüğünü bu yıl da sürdürdü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen okul sporları voleybol turnuvasında Kumral Abdal Anadolu Lisesi Erkek Voleybol Takımı, 9 yıldır şampiyonluğu kimselere bırakmazken bu yıl üst üste 10’uncu kez il şampiyonu oldu.

Okul sporlarındaki başarılarıyla Bozüyük ve Bilecik genelinde bir ekol haline gelen okul, kırılması güç bir rekora daha imza attı. Öğrenci ve öğretmenlerin özverili çalışmasıyla elde edilen bu başarı, ilçede gururla karşılandı.

Okul Müdürü Harun Tatlılıoğlu, elde edilen başarıdan dolayı öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Tatlılıoğlu şöyle dedi: "Okulumuz Erkek Voleybol Takımı üst üste 10 kez İl Şampiyonu olarak üstün bir başarı elde etti. Bozüyük’ün gururu olan takımımızın bu tarihi başarısının devamını dileriz. Öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz"

İL ŞAMPİYONU TAKIM