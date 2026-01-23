Kurtalan'da tilkiler şehir merkezine indi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler şehir merkezine indi.

Parkta görüntülendiler

Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkına giren iki tilki, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde tilkilerin park içerisinde bir süre dolaştığı görüldü.

Kar yaşamı olumsuz etkiledi

Yoğun kar yağışının kırsal alanlarda yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine tilkiler yerleşim alanlarına yöneldi. Hayvanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

