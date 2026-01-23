Kurtalan'da tilkiler şehir merkezine indi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yoğun kar nedeniyle yiyecek arayan iki tilki, Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda görüntülendi ve kısa süre sonra gözden kayboldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:36
Kurtalan'da tilkiler şehir merkezine indi

Kurtalan'da tilkiler şehir merkezine indi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler şehir merkezine indi.

Parkta görüntülendiler

Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkına giren iki tilki, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde tilkilerin park içerisinde bir süre dolaştığı görüldü.

Kar yaşamı olumsuz etkiledi

Yoğun kar yağışının kırsal alanlarda yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine tilkiler yerleşim alanlarına yöneldi. Hayvanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE DÜN GECEDEN BU YANA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DOĞADA...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE DÜN GECEDEN BU YANA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DOĞADA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN TİLKİLER ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları