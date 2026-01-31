Kurtboğazı Barajı'nda Doluluk Artışı: Ankara Barajları Kısmen Doluyor

Kurtboğazı Barajı'nda Doluluk Artışı: Ankara Barajlarında Kısmi İyileşme

Yağış ve eriyen karlar barajlara olumlu yansıyor

Ankara’nın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kurtboğazı Barajında, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar sonrası doluluk oranı yavaş yavaş artış göstermeye başladı.

Şehir genelinde yaşanan kuraklık ve azalan yağış nedeniyle önceki dönemde su kesintileri ve vatandaşlarda mağduriyetler görülmüştü. Ancak son dönemde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajları az da olsa doldurmaya başladı.

Kış aylarında beklenen yağışların bir bölümünün bahar aylarına sarkmasıyla birlikte, özellikle yüksek kesimlerde eriyen kar sularının Kurtboğazı Barajı'na ulaşması doluluk oranına olumlu yansıdı. Uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde barajdaki su seviyesinin daha da yükselebileceğini belirtti.

Uzmanlar ayrıca su tasarrufu konusunda tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekerek, mevcut artışın rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı.

ASKİ’nin verilerine göre baraj doluluk oranları

Akyar Barajı: yüzde 1,99

Çamlıdere Barajı: yüzde 13,74

Çubuk 2 Barajı: yüzde 3,76

Eğrekkaya Barajı: yüzde 17,68

Kargalı Barajı: yüzde 14,02

Kavşakkaya Barajı: yüzde 3,29

Kesikköprü Barajı: yüzde 100

Kurtboğazı Barajı: yüzde 8,90

Peçenek Barajı: yüzde 15,29

Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92

Uludere Barajı: yüzde 36,44

Başkent'te eriyen karlar ve yağmur suları, barajları doldurmaya başladı