Kurtboğazı Barajı'nda Doluluk Artışı: Ankara Barajları Kısmen Doluyor

Eriyen karlar ve son yağışlar Kurtboğazı dahil Ankara barajlarının doluluk oranını artırdı; uzmanlar su tasarrufu uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:29
Kurtboğazı Barajı'nda Doluluk Artışı: Ankara Barajları Kısmen Doluyor

Kurtboğazı Barajı'nda Doluluk Artışı: Ankara Barajlarında Kısmi İyileşme

Yağış ve eriyen karlar barajlara olumlu yansıyor

Ankara’nın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kurtboğazı Barajında, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar sonrası doluluk oranı yavaş yavaş artış göstermeye başladı.

Şehir genelinde yaşanan kuraklık ve azalan yağış nedeniyle önceki dönemde su kesintileri ve vatandaşlarda mağduriyetler görülmüştü. Ancak son dönemde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajları az da olsa doldurmaya başladı.

Kış aylarında beklenen yağışların bir bölümünün bahar aylarına sarkmasıyla birlikte, özellikle yüksek kesimlerde eriyen kar sularının Kurtboğazı Barajı'na ulaşması doluluk oranına olumlu yansıdı. Uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde barajdaki su seviyesinin daha da yükselebileceğini belirtti.

Uzmanlar ayrıca su tasarrufu konusunda tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekerek, mevcut artışın rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı.

ASKİ’nin verilerine göre baraj doluluk oranları

Akyar Barajı: yüzde 1,99

Çamlıdere Barajı: yüzde 13,74

Çubuk 2 Barajı: yüzde 3,76

Eğrekkaya Barajı: yüzde 17,68

Kargalı Barajı: yüzde 14,02

Kavşakkaya Barajı: yüzde 3,29

Kesikköprü Barajı: yüzde 100

Kurtboğazı Barajı: yüzde 8,90

Peçenek Barajı: yüzde 15,29

Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92

Uludere Barajı: yüzde 36,44

Başkent'te eriyen karlar ve yağmur suları, barajları doldurmaya başladı

Başkent'te eriyen karlar ve yağmur suları, barajları doldurmaya başladı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çavdarhisar'da 2026-2027 Av Dönemi İlçe Av Komisyonu Toplantısı
2
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor
3
Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas
4
Mandalinci, Mazı ve Yeniköy'de Mahalle İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Etti
5
Bozüyük Devlet Hastanesi'nde 2026'nın İlk Diyabet Okulu Tamamlandı
6
Meteoroloji'den Elazığ'a Kuvvetli Kar Uyarısı — 22.01.2026
7
Artvin'de 6 İlçede 43 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları