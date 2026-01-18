Tunceli’de 267 köy yolu ulaşıma açıldı — Karla mücadelede yoğun mesai

Tunceli’de 267 köy yolu ulaşıma açıldı

Tunceli İl Özel İdaresi'nin karla mücadele seferberliği sürüyor

Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu hava ve arazi koşullarına karşın sahada yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşıma erişimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan son çalışmalara göre, karla mücadele çalışması yürütülen toplam 287 köy yolundan 267'si ulaşıma açıldı. Ulaşıma kapalı bulunan 20 köy yolunun da en kısa sürede açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm imkânlarıyla sahada görev yapıyor ve çalışmaları planlı, koordineli bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Çalışmaların ilerleyen süreçte hava şartlarına bağlı olarak kesintisiz süreceği vurgulandı.

