Kuşadası’nda Sağanak 15 Dakikada Yolları Göle Çevirdi: Araçlar Mahsur Kaldı

Kuşadası’nda Sağanak 15 Dakikada Yolları Göle Çevirdi

Bazı araçlar suda mahsur kaldı, müdahale sürüyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, sadece 15 dakika içinde yolları göle çevirdi. Yollarda ve ara sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yollardaki sel sularının derinleştiği noktalarda bazı araçlar ilerleyemedi, motoru su alan ve stop eden araçların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sürücüler bir süre suların ortasında çaresiz bekledi.

Yağışın dinmesinin ardından belediye ekipleri, suyun tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle trafik, suların çekilmesiyle birlikte kontrollü olarak normale döndü.

Yetkililer, bölgedeki yağışların önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkili olması beklendiğini duyurdu. Sürücülere su birikintisi olan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

