Kars'ta Yol Kenarında Yaban Domuzu Cep Telefonuyla Kaydedildi

Kars-Ardahan-Göle-Balçeşme kara yolunda aç kalan yaban domuzu yol kenarında yürüdü; sürücü Vedat Demiral cep telefonuyla görüntüledi, domuz sonra dağa döndü.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:46
Aç kalan yabani domuz yerleşimlere yakın yollarda görüldü

Kars-Ardahan-Göle-Balçeşme kara yolu üzerinde seyir halindeki sürücünün karşılaştığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede hüküm süren ağır kış şartları nedeniyle aç kalan yaban domuzu, yiyecek arayışıyla yol kenarına kadar indi.

O anları kaydeden sürücü Vedat Demiral, yol kenarında ilerleyen ve ardından geri dönerek dağlık alana yönelen domuzun rahat hareketlerini cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, domuzun tek başına yol kenarında dolaştığı ve daha sonra bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Yetkililerin ve bölge halkının dikkatli olması gerektiğini gösteren bu olay, zorlu kış koşullarının yaban hayatı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

