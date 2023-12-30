Kusursuz makyaj yapmanın sırları: Cildinizi makyaja nasıl hazırlamalısınız?

Makyajda 7 Altın Kural! Cilt tonunuza uygun renkleri nasıl seçersiniz?

Makyaj yapmanın inceliklerini sizin için topladık. Kozmetik ürünlerini adım adım nasıl uygulayacağınızı anlattık. Makyaj malzemeleri nasıl doğru kullanılır?

Cilt tonunuza uygun makyaj yapmanın püf noktaları

Makyaj yaparken en önemli nokta cilt tonunuza uygun renkli kozmetik ürünleri seçmek. Bunun için cildinizi iyi tanımanız gerekir. Cildinizi makyaja nasıl hazırlarsınız? İşte ipuçları…

Makyaj yapmaya başlamadan önce cildinizi 3 adımda hazırlayın:

Temizle! Cildinizi cilt tipinize uygun bir yüz temizleme jeli ile nazikçe yıkayın. Bu adımda yüz temizleme fırçası kullanabilirsiniz. Temizledikten sonra ılık su ile durulayın.

Cildinizi cilt tipinize uygun bir yüz temizleme jeli ile nazikçe yıkayın. Bu adımda yüz temizleme fırçası kullanabilirsiniz. Temizledikten sonra ılık su ile durulayın. Canlandır! Cildinizin pH dengesini sağlamak ve gözeneklerinizi daraltmak için bir pamuk ped üzerine birkaç damla tonik sürün, yüzünüze ve boynunuza uygulayın.

Cildinizin pH dengesini sağlamak ve gözeneklerinizi daraltmak için bir pamuk ped üzerine birkaç damla tonik sürün, yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Nemlendir! Makyajınızın mükemmel görünmesi için cildinizi nemlendirmeniz çok önemli. Cilt tipinize uygun kaliteli bir nemlendirici krem, cildinizi sağlıklı tutar ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.

Pürüzsüz makyaj nasıl yapılır?

Makyaj yaparken doğru sırayı takip etmek çok önemli. Bazıları göz makyajından başlar, ancak pürüzsüz bir sonuç için baz kreminizi, kapatıcınızı, göz ve kaş makyajınızdan önce sürmeniz daha iyi olur.

Makyaj, farklı ışıklarda farklı görünebilir. Doğal ışıkta makyaj yapmaya çalışın ve cildinizi hazırladıktan sonra, şu adımları izleyin:

Baz krem: İlk ve en önemli adım, yüzünüze baz krem sürmek! Böylece gözenekleriniz görünmez olur ve makyajınız daha uzun süre kalır. Fondöten: Kusursuz bir cilt için cilt tonunuza uygun rengi bulun. Doğru rengi seçmek için göğsünüzün rengi ile karşılaştırın. Bir miktar fondöteni elinize alın ve fırça veya ıslak bir sünger ile yüzünüze dağıtın. Göz Kalemi: Kaliteli bir göz kalemi veya eyeliner ile üst kirpik diplerinizi ve alt kirpiklerinizin dış uçlarını belirginleştirin. Bu aşamada iki gözünüzün eşit olduğundan emin olmak için dikkatli ve yavaş hareket edin. Rimel: Önce kirpiklerinizi bir kirpik kıvırıcı (bu aşamayı çok tavsiye etmiyoruz) ile kıvırın. Gözlerinizin daha büyük ve parlak görünmesi için bir rimel uygulayın. Rimelinizi kirpiklerinizin dibinden uçlarına doğru sürün. Kaş Kalemi: Kaşlarınızın rengine uygun bir kalem veya ürün seçin. Boşlukları küçük ‘tüyler’ çizerek doldurun. Ürünü kaşlarınıza eşit şekilde dağıtmak için bir kaş tarak kullanın. Allık: Allık cildinize ışıltı verir, canlı ve sağlıklı görünmenizi sağlar. Allığınızı yanaklarınıza, elmacık kemiklerinize, burun ucunuza ve kaş altınıza ışıltılı bir dokunuş vermek için yumuşak bir fırça ile sürün. Ruj: Dudaklarınızı dolgun ve sağlıklı göstermek için iyi bir dudak nemlendiricisi ile nemlendirin. Cilt tonunuzu tamamlayan dudak renklerini tercih edin. Daha etkileyici bir görünüm için dudaklarınızı bir dudak kalemi ile çerçeveleyin ve biraz likit ruj veya parlatıcı ekleyin.

İşte bu kadar! Pürüzsüz bir makyaj ile kendinizi göstermeye hazırsınız.