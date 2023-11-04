Kütahya, Antalya, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale! Sabah ve gece saatlerinde çok yoğun geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, ülkemizin hava durumuyla ilgili dikkat çekici bilgiler sunuyor. Sarı ve turuncu kodlu uyarıların yapıldığı raporda, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak, sel ve su baskınlarına karşı hassasiyetle yaklaşılması gerektiği belirtiliyor. Genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu bir atmosferin hakim olduğu ülkemizde, öğle saatlerinden sonra söz konusu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların beklediğine vurgu yapılıyor. Bu yağışların özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de lokal olarak yoğun olması öngörülüyor.

Raporda sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sisin etkili olacağına da dikkat çekiliyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, özellikle Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artış göstereceği ifade ediliyor. Diğer bölgelerde ise belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Bu durum, vatandaşların özellikle yağışlı bölgelerde dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını gerektiriyor. Bu atmosfer koşulları, hava durumunu etkileyen faktörlerle ilgilenen herkes için önemli bir gözlem ve takip alanı oluşturuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgarın bu bölgenin kuzey ve batısında güneyden kuvvetli ve fırtına hızında eseceği, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor. İşte bazı Marmara şehirlerinin sıcaklık tahminleri:

- Bursa: 16°C, 30°C - Parçalı bulutlu

- Edirne: 17°C, 28°C - Parçalı bulutlu

- İstanbul: 19°C, 28°C - Parçalı bulutlu

- Kocaeli: 16°C, 28°C - Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU: SICAKLIKLAR YÜKSELEN RÜZGARLAR EŞLİĞİNDE

Ege Bölgesi'nde gökyüzü parçalı bulutlarla örtülüyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güneyden kuvvetli ve fırtına hızında (50-70 km/saat) eseceği öngörülüyor. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte bazı Ege şehirlerinin sıcaklık tahminleri:

- Afyonkarahisar: 9°C, 25°C - Parçalı bulutlu

- Denizli: 14°C, 30°C - Parçalı bulutlu

- İzmir: 18°C, 29°C - Parçalı bulutlu

- Muğla: 13°C, 24°C - Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU: SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. İşte bazı Akdeniz şehirlerinin sıcaklık tahminleri:

- Adana: 17°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu

- Antalya: 20°C, 25°C - Parçalı bulutlu

- Hatay: 15°C, 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

- Isparta: 10°C, 22°C - Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU: PARÇALI BULUTLU GEÇİŞ

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabileceği tahmin ediliyor. İşte bazı İç Anadolu şehirlerinin sıcaklık tahminleri:

- Ankara: 10°C, 24°C - Parçalı bulutlu

- Eskişehir: 10°C, 26°C - Parçalı bulutlu

- Kayseri: 6°C, 24°C - Parçalı bulutlu

- Konya: 8°C, 25°C - Parçalı bulutluBATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU: MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER VE PARÇALI BULUTLAR

Batı Karadeniz Bölgesi'nde hava durumu parçalı bulutlu olarak geçecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis oluşabileceği öngörülüyor. İşte bazı Batı Karadeniz şehirlerinin sıcaklık tahminleri:

- Bolu: 10°C, 24°C - Parçalı bulutlu

- Düzce: 13°C, 28°C - Parçalı bulutlu

- Kastamonu: 8°C, 24°C - Parçalı bulutlu

- Zonguldak: 16°C, 28°C - Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU: YAĞIŞLAR KAPIYI ÇALIYOR

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bu akşam saatlerinde ise Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. İşte bazı Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerinin sıcaklık tahminleri:

- Rize: 14°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu

- Samsun: 15°C, 27°C - Parçalı bulutlu

- Tokat: 11°C, 26°C - Parçalı bulutlu

- Trabzon: 16°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu





DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU: YAĞIŞLAR VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pus ve sis oluşabilir. İşte bazı Doğu Anadolu şehirlerinin sıcaklık tahminleri:

- Erzurum: 4°C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

- Kars: 1°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

- Malatya: 10°C, 19°C - Parçalı bulutlu

- Van: 5°C, 14°C - Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU: PARÇALI BULUTLAR VE ISINAN SICAKLIK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pus ve sis oluşabileceği tahmin ediliyor. İşte bazı Güneydoğu Anadolu şehirlerinin sıcaklık tahminleri:

- Diyarbakır: 12°C, 22°C - Parçalı bulutlu

- Gaziantep: 11°C, 25°C - Parçalı bulutlu

- Siirt: 13°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

- Şanlıurfa: 14°C, 25°C - Parçalı bulutlu