Kütahya'da Genç Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim — 14. Program

Kütahya'da Genç Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi kapsamında, evlilik kredisinden yararlanacak genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim programlarının 14’üncüsü gerçekleştirildi.

Eğitimde neler ele alındı?

Programa katılan toplam 8 çift için düzenlenen eğitimde, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara ayrıca projenin aşamaları ve başvuru sürecine ilişkin detaylar aktarıldı.

Amaç ve beklenti

Eğitim programı, genç çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli ve sağlam adımlarla hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, verilen bilgilendirmenin çiftlerin aile yaşamına olumlu katkı sunacağını vurguladı.

