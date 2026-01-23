Kütahya'da Genç Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim — 14. Program

Kütahya'da 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında 8 çifte yönelik 14. Evlilik Öncesi Eğitim düzenlendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:05
Kütahya'da Genç Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim — 14. Program

Kütahya'da Genç Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi kapsamında, evlilik kredisinden yararlanacak genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim programlarının 14’üncüsü gerçekleştirildi.

Eğitimde neler ele alındı?

Programa katılan toplam 8 çift için düzenlenen eğitimde, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara ayrıca projenin aşamaları ve başvuru sürecine ilişkin detaylar aktarıldı.

Amaç ve beklenti

Eğitim programı, genç çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli ve sağlam adımlarla hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, verilen bilgilendirmenin çiftlerin aile yaşamına olumlu katkı sunacağını vurguladı.

KÜTAHYA'DA GENÇ ÇİFTLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

KÜTAHYA'DA GENÇ ÇİFTLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları