Kütahya'da Hafriyat Yönetiminde Dijital Dönem: HYBS Tanıtıldı

Kütahya Belediyesi, HYBS ile hafriyat süreçlerini dijital ortamda izleyerek güzergâh ve döküm alanı takibini sağlayacak, şeffaf denetim hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:43
Kütahya'da Hafriyat Yönetiminde Dijital Dönem: HYBS Tanıtıldı

Kütahya'da hafriyat yönetiminde dijital dönem başladı

Kütahya Belediyesi tarafından geliştirilen Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS), düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ev sahipliği yaptı; mühendisler, mimarlar, müteahhitler ve ilgili sektör temsilcileri katılım gösterdi.

Sistemin işleyişi ve hedefleri

Tanıtımda, HYBS'in hafriyat süreçlerini dijital ortamda anlık olarak takip edebilme yeteneği ve sistemin çalışma biçimi aktarıldı. Sistemle hafriyat araçlarının güzergâh kontrolü, döküm alanlarının takibi ve tüm süreçlerin kayıt altına alınması hedefleniyor. Bu sayede izlenebilirlik ve hesap verebilirlik artırılacak.

Belediye Başkanı'nın vurguları

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, HYBS'in çevreyi koruyan, şeffaflığı ve etkin denetimi esas alan bir yapı olduğunu belirtti. Başkan Kahveci, kaçak hafriyat dökümüne ve haksız kazanca kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Kütahya için bir vizyon adımı

Dijital belediyecilik vizyonunun önemli bir adımı olarak nitelendirilen HYBS ile Kütahya'nın hafriyat yönetiminde örnek şehirlerden biri haline gelmesi amaçlanıyor. Sistem, hem denetim süreçlerini güçlendirmeyi hem de çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

KÜTAHYA’DA HAFRİYAT YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNEM BAŞLADI

KÜTAHYA’DA HAFRİYAT YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNEM BAŞLADI

KÜTAHYA’DA HAFRİYAT YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNEM BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Muratlı'da Yüzlerce Kuş Gökyüzünü Kapladı
2
Vauk Dağı'nda Dağ Keçileri Yol Kenarında Görüntülendi
3
Beytüşşebap’ta Çığ Altından 3 Ev, 2 Baraka ve 1 Araç Çıkarıldı
4
Eskişehir'de Parkta Köpek Tartışması: Hayvansever ile Belediye Personeli Karşı Karşıya
5
Adıyaman'da rezerv alanında iş makinesiyle üstten kontrollü yıkım
6
Kaymaklı'da 17 Yıl Sonra 3 Boyutlu Müdahale: Kaya Düşme Islahı Başladı
7
Osmaniye İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları