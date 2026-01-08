Kütahya'da Hafriyat Yönetiminde Dijital Dönem: HYBS Tanıtıldı

Kütahya'da hafriyat yönetiminde dijital dönem başladı

Kütahya Belediyesi tarafından geliştirilen Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS), düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ev sahipliği yaptı; mühendisler, mimarlar, müteahhitler ve ilgili sektör temsilcileri katılım gösterdi.

Sistemin işleyişi ve hedefleri

Tanıtımda, HYBS'in hafriyat süreçlerini dijital ortamda anlık olarak takip edebilme yeteneği ve sistemin çalışma biçimi aktarıldı. Sistemle hafriyat araçlarının güzergâh kontrolü, döküm alanlarının takibi ve tüm süreçlerin kayıt altına alınması hedefleniyor. Bu sayede izlenebilirlik ve hesap verebilirlik artırılacak.

Belediye Başkanı'nın vurguları

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, HYBS'in çevreyi koruyan, şeffaflığı ve etkin denetimi esas alan bir yapı olduğunu belirtti. Başkan Kahveci, kaçak hafriyat dökümüne ve haksız kazanca kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Kütahya için bir vizyon adımı

Dijital belediyecilik vizyonunun önemli bir adımı olarak nitelendirilen HYBS ile Kütahya'nın hafriyat yönetiminde örnek şehirlerden biri haline gelmesi amaçlanıyor. Sistem, hem denetim süreçlerini güçlendirmeyi hem de çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

