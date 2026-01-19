Kütahya'da KYK Yesevi Yurdu Toplantısı: Bülent Küçük 'Gençlere Daha Güçlü Hizmet'

Bülent Küçük başkanlığında KYK Yesevi Yurdu personeliyle yapılan değerlendirme toplantısında yurt hizmetleri, öğrenci memnuniyeti ve çalışmaların geliştirilmesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:29
Kütahya'da KYK Yesevi Yurdu Personeliyle Değerlendirme Toplantısı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük başkanlığında, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurdu personelinin katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi ve katılımcı görüşleri

Toplantıda yurt hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, öğrencilerin memnuniyetinin artırılması ve mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Personelin sahadaki tecrübeleri dinlendi; çözüm odaklı değerlendirmeler yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ortak akıl ve ekip ruhunun ön planda tutulduğu buluşmada Müdür Küçük, "Hedefimiz gençlerimize daha güçlü ve nitelikli hizmet sunmak" mesajını paylaştı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

