Kütahya'da KYK Yesevi Yurdu Toplantısı: Bülent Küçük 'Gençlere Daha Güçlü Hizmet'

Kütahya'da KYK Yesevi Yurdu Personeliyle Değerlendirme Toplantısı
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük başkanlığında, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurdu personelinin katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı gündemi ve katılımcı görüşleri
Toplantıda yurt hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, öğrencilerin memnuniyetinin artırılması ve mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Personelin sahadaki tecrübeleri dinlendi; çözüm odaklı değerlendirmeler yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Ortak akıl ve ekip ruhunun ön planda tutulduğu buluşmada Müdür Küçük, "Hedefimiz gençlerimize daha güçlü ve nitelikli hizmet sunmak" mesajını paylaştı.
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.
YESEVİ YURDU’NDA İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI