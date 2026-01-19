Elazığ'da Karla Mücadeleyi Başkan Şerifoğulları Denetledi

76 araç ve 283 personelle kent genelinde kesintisiz müdahale

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Hazır bekleyen Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, vakit kaybetmeden sahaya çıktı. Greyderler, kar küreme ve tuzlama araçları ile arazözler kullanılarak, ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaş güvenliğinin sağlanması için yoğun mesai yürütülüyor.

Çalışmalar, toplam 76 araç ve 283 personel ile kent merkezinin ana arterlerinden yüksek kesimlere kadar geniş bir alanda gerçekleştiriliyor. Kar küreme faaliyetlerinin yanı sıra, oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve solüsyon uygulamaları da aralıksız devam ediyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu arterler, Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından anlık görüntülerle tespit edilip ekiplere iletiliyor; böylece müdahaleler hızlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Şerifoğulları, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve sahadaki ekiplerle görüş alışverişinde bulundu.

Şehrimizde dünden bu yana aralıksız devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte sahada görev yapan ekiplerimizin çalışmalarını inceledik. Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz görev başında olmaya devam ediyor. Kıymetli hemşerilerimizden trafiğe çıkarken dikkatli olmalarını ve kış lastiği kullanmalarını rica ediyorum

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ELAZIĞ BELEDİYESİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI