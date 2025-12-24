Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Kütahya Merkez Kadir Adlım Ortaokulu bahçesinde, "Yeşil Vatan Benim Okulum-Geleceğe Çare" projesi kapsamında 50 fidan toprakla buluşturuldu.

Proje ve iş birliği

Etkinlik, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve okulda 50 fidan dağıtımı yapıldı.

Öğrencilere çevre bilinci

Düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, okul bahçesinde kendi fidanlarını dikerek çevre bilinci kazandı. Etkinlik boyunca doğa sevgisini pekiştiren öğrenciler, fidan dikmenin mutluluğunu ve geleceğe yeşil bir miras bırakmanın heyecanını yaşadı.

KÜTAHYA’DA ÖĞRENCİLER FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU