Kütahya'da Semt Pazarlarında Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Kütahya'da semt pazarlarında dolandırıcılığa karşı bilgilendirme

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, il genelindeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü.

Hangi konular anlatıldı?

Çalışmalar sırasında dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı ve şüpheli durumlarda yapılması gerekenler hakkında uyarılar yapıldı. Ekipler, vatandaşların acil durumlarda doğru yönlendirmeyle destek alabilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezinin etkin kullanımına ilişkin bilgiler de verdi.

Broşür dağıtımı ve farkındalık

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ekipler tarafından bilgilendirici broşürler dağıtılarak halkta farkındalık oluşturuldu. Pazar yerlerinde yürütülen uygulamalarla hem esnafın hem de vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedeflendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini duyurdu.

KÜTAHYA’DA SEMT PAZARLARINDA DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI