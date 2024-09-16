Kütahya'da Şirin Kuş Evleri Sergilendi

Kütahya'da Seramik Kuş Evleri Sergisi

Kütahya'da, seramikten yaptıkları kuş evleri ile sanatseverlerin ilgisini çeken bir sergi düzenlendi. Kentteki seramik atölyesinde eğitim alan kursiyerler, Bekir Avlupınar Caddesi'nde kendi eserlerini sergiledi.

Sanat ve Eğitim Bir Arada

Atölye sahibi Ekrem Avlupınar, yaklaşık iki yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Amacımız, katılımcıların yaşları ne olursa olsun kültür ve sanat yoluyla bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak. Boş zamanlarını değerlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarına yardımcı olmak istiyoruz," dedi.

Sanatın Psikolojik Etkileri

Kutahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden akademisyen Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, kurslara katılmalarının başlangıç nedeninin teknik becerilerini geliştirmek olduğunu, ancak süreç içerisinde sanattan aldıkları keyfin de arttığını ifade etti. Renders, "Bu eserleri sergileyebilmek için böyle bir fikir ortaya çıktı," diye ekledi.

Kültürel Zenginlik

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, sergiye katkı veren herkese teşekkür ederek, Kütahya'nın kültürel ve sanatsal zenginliğine vurgu yaptı. Akgül, bu durumu gurur verici bulduğunu belirtti.

Halkın İlgisi Yoğundu

Sergide yaklaşık 50 eser sergilendi ve ziyaretçilere müzik dinletisi eşliğinde keyifli anlar sunuldu. Sanatseverler, bu sergi sayesinde yerel sanatçıların çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldular.

Kütahya’da bulunan seramik atölyesinde dersler alan kursiyerler, Bekir Avlupınar Caddesi'nde açtıkları sergide seramikten kuş evleri ve çeşitli objeleri vatandaşların beğenisine sundu.

Kütahya’da bulunan seramik atölyesinde dersler alan kursiyerler, Bekir Avlupınar Caddesi'nde açtıkları sergide seramikten kuş evleri ve çeşitli objeleri vatandaşların beğenisine sundu.

Kütahya’da bulunan seramik atölyesinde dersler alan kursiyerler, Bekir Avlupınar Caddesi'nde açtıkları sergide seramikten kuş evleri ve çeşitli objeleri vatandaşların beğenisine sundu.

Kütahya’da bulunan seramik atölyesinde dersler alan kursiyerler, Bekir Avlupınar Caddesi'nde açtıkları sergide seramikten kuş evleri ve çeşitli objeleri vatandaşların beğenisine sundu.

Kütahya’da bulunan seramik atölyesinde dersler alan kursiyerler, Bekir Avlupınar Caddesi'nde açtıkları sergide seramikten kuş evleri ve çeşitli objeleri vatandaşların beğenisine sundu.