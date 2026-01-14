Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nden Çalışan Gazeteciler Günü Programı

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:29
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Çalışan Gazeteciler Günü programı, Cemiyet Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra merkez ve ilçelerden çok sayıda cemiyet üyesi gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program Detayları

Etkinlik kapsamında bir kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Ardından mesleğe ilişkin değerlendirmeler yapılarak gazetecilerin görüş ve önerileri alındı. Katılımcılar arasında dayanışma ve ortak çalışma zemini oluşturma vurgusu öne çıktı.

Başkan Erkan Sağlam'ın Mesajı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Sağlam, merkez ve ilçelerden gazetecilerin aynı çatı altında buluşmasının cemiyet açısından büyük önem taşıdığını belirterek, cemiyetin yalnızca bir meslek kuruluşu değil güçlü bir dayanışma yapısı olduğunu vurguladı. Ayrıca cemiyetin çatışmadan uzak, diyalog ve çözüm odaklı bir anlayış benimsediğini, mesleğe ve meslektaşların sorunlarına odaklandıklarını ve her türlü görüşe açık olduklarını ifade etti.

Sağlam, cemiyete sahip çıkılması çağrısında bulunurken, geleceğe yönelik değerlendirmelerde cemiyetin ilerleyen süreçte genç gazetecilere devredileceğini ve bu nedenle genç meslektaşların şimdiden sürece dahil edilmesinin önemine işaret etti. Cemiyetin köklü yapısının korunmasıyla birlik ve beraberliğin daha güçlü bir yapı oluşturacağına dikkat çekti.

Ödüller ve Kapanış

Program sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baş ve danışman Soner Sulamaz'a, Cemiyet Başkanı Erkan Sağlam tarafından hediye takdim edildi. Ayrıca cemiyet üyesi ve eski başkanlardan İhsan Tunçoğlu'na, Ege Federasyonu tarafından verilen meslek onur ödülü sunuldu. Hediye takdiminin ardından cemiyet üyelerine dağıtılan hediyeler ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

