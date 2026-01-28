Kütahya İl Özel İdaresi'nden 2025'te Eğitime ve Kamu Hizmetlerine Büyük Yatırım

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025'te 2 okul tamamlayıp 3 okulun geçici kabulünü gerçekleştirdi; 6 okulun bakımını yaptı, 5 hizmet binası açıldı, 1 hizmet binası geçici kabul gördü.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:54
Kent genelinde okul ve hizmet binası çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılında da eğitim ve kamu hizmetleri alanındaki yatırımlarıyla kentin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürdü. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha nitelikli fiziki şartlarda eğitim alması amacıyla yürütülen projeler tamamlanma aşamasına getirildi.

Bu kapsamda kurum, merkez ilçe ve diğer ilçelerde 2 okulun yapımını tamamladı, ayrıca 3 okul ise geçici kabul aşamasına getirildi. Devam eden çalışmalarla birlikte 5 okulun 2026 yılı içerisinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Okul yapımının yanı sıra bakım ve onarım faaliyetlerine de ağırlık verildi. İl Özel İdaresi, il genelinde 6 okulun bakım ve onarımını tamamlayarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kamu hizmetlerinin daha modern ve sağlıklı ortamlarda sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde ise il genelinde 5 hizmet binası tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı; 1 hizmet binasının ise geçici kabulü yapıldı.

Kurum yetkilileri, daha yaşanabilir bir Kütahya hedefiyle eğitimden kamu hizmetlerine kadar birçok alanda yatırımların bundan sonra da aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

