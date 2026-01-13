Kütahya Valisi Musa Işın Minik Havva'yı Valilikte Ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, 1 Ocak'taki kar yağışı sonrası video daveti gönderen Yunus Emre İlkokulu 2/A öğrencisi Minik Havva ve ailesini valilikte ağırladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:10
Kütahya Valisi Musa Işın Minik Havva'yı Valilikte Ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın Minik Havva'yı Valilikte Ağırladı

Yoğun kar yağışı sonrası gelen içten davete kayıtsız kalmadı

Kütahya Valisi Musa Işın, 1 Ocak tarihinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından valiliğe gönderdiği video mesajıyla kendisine çağrıda bulunan Yunus Emre İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Minik Havva ve ailesini valilik makamında misafir etti.

Minik Havva'nın, "Selamün aleyküm Vali amca, okulumuza kar topu oynamaya gel" sözleriyle yaptığı samimi davete kayıtsız kalmayan Vali Işın, gerçekleştirilen ziyarette Havva ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında çocukların içtenliğinin ve samimiyetinin kendileri için her zaman kıymetli olduğunu ifade eden Vali Musa Işın, Minik Havva'ya eğitim hayatında başarılar diledi. Vali Işın ayrıca ailesine de nazik ziyaretleri ve duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

VALİ MUSA IŞIN, MİNİK HAVVA VE AİLESİNİ VALİLİK MAKAMINDA AĞIRLADI

VALİ MUSA IŞIN, MİNİK HAVVA VE AİLESİNİ VALİLİK MAKAMINDA AĞIRLADI

VALİ MUSA IŞIN, MİNİK HAVVA VE AİLESİNİ VALİLİK MAKAMINDA AĞIRLADI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Sivas'ta Kar 3 Metreye Vardı: Altınyayla'da Tipi Hayatı Felç Etti
7
Şanlıurfa'da Akondroplazili Sedat Uçak Futbol Topuyla Her Hedefi Tutuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları