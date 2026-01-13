Kütahya Valisi Musa Işın Minik Havva'yı Valilikte Ağırladı

Yoğun kar yağışı sonrası gelen içten davete kayıtsız kalmadı

Kütahya Valisi Musa Işın, 1 Ocak tarihinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından valiliğe gönderdiği video mesajıyla kendisine çağrıda bulunan Yunus Emre İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Minik Havva ve ailesini valilik makamında misafir etti.

Minik Havva'nın, "Selamün aleyküm Vali amca, okulumuza kar topu oynamaya gel" sözleriyle yaptığı samimi davete kayıtsız kalmayan Vali Işın, gerçekleştirilen ziyarette Havva ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında çocukların içtenliğinin ve samimiyetinin kendileri için her zaman kıymetli olduğunu ifade eden Vali Musa Işın, Minik Havva'ya eğitim hayatında başarılar diledi. Vali Işın ayrıca ailesine de nazik ziyaretleri ve duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

