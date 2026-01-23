Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı ziyaret ederek ortak projeler ve tecrübe paylaşımıyla iş birliğini güçlendirme kararı aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası iletişimi derinleştirmek ve yerel yönetimler arasında iş birliğini artırmak amacıyla Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede ele alınan konular

Ziyaret kapsamında belediyecilik hizmetlerinde tecrübe paylaşımı, ortak projeler, sosyal ve kültürel çalışmalar ile muhtemel iş birlikleri masaya yatırıldı. Taraflar, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde hayata geçirilebilecek yeni projeler üzerinde kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.

Eyüp Kahveci, Kütahya ile Uşak arasında sürdürülebilir ve güçlü bir iletişim zemini oluşturmanın önemine vurgu yaparak, önümüzdeki süreçte iki belediye arasındaki ortak çalışmaların artırılarak devam etmesini temenni etti.

Teşekkür ve katılımcılar

Başkan Kahveci, misafirperverliği dolayısıyla Özkan Yalım ve yönetimine teşekkür etti; gerçekleştirilen görüşmenin her iki belediyenin yönetim faaliyetlerine katkı sağlamasını diledi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Görüşmeye, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Meral Gülmez Saçar, Reyhan Aydın ve Ali Rıza Ada, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Karakoç, Ebru Özkaracahisar ve Turan Ünlü ile CHP Uşak İl Disiplin Kurulu Başkanı Coşkun Mavioğlu da katıldı.

