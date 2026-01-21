Kütahyalı Esnaftan 7 Bin Kilometrelik Kara Yoluyla Umre

Kütahyalı çiçekçi İbrahim Kolay, otomobille Suriye ve Ürdün rotasını izleyerek yaklaşık 7 bin km katedip Tebük'ten Suudi Arabistan'a giriş yaparak umreyi tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:34
Kütahyalı Esnaftan 7 Bin Kilometrelik Kara Yoluyla Umre

Kütahyalı esnafın 7 bin kilometrelik kara yoluyla umre yolculuğu

Otomobille Suriye-Ürdün rotasıyla kutsal topraklara

İbrahim Kolay, Kütahya'da çiçekçilik yapan bir esnaf olarak çıktığı uzun kara yolculuğunun ardından kutsal topraklara ulaşarak umre ibadetini yerine getirdi. Yolculukta Suriye ve Ürdün güzergâhını kullanarak Mekke'ye varan Kolay'ın seyahati hem manevi hem de kültürel açıdan ilgi çekti.

Daha önce birçok kez umreye gittiğini belirten Kolay, bu kez farklı bir deneyim yaşamak istediğini ve Suriye güzergâhının yeniden güvenli hale gelmesiyle otomobille yola çıkma kararı aldıklarını ifade etti. Kolay, kara yoluyla gitmenin hissinin bambaşka olduğunu ve yol boyunca farklı ülkeleri ve şehirleri görmenin ibadeti daha anlamlı kıldığını vurguladı.

Yolculuk sırasında herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadıklarını aktaran Kolay, Şam, Amman, Akabe ve Mute gibi tarihi ve manevi mekânları ziyaret ettiklerini, bölge insanının Türklere karşı son derece misafirperver davrandığını belirtti.

Suudi Arabistan'a Tebük Sınır Kapısından giriş yaptıklarını anlatan Kolay, Medine'de birkaç gün kaldıktan sonra Mekke'ye geçerek umre ibadetini tamamladıklarını ifade etti. Toplam yolculuk mesafesinin yaklaşık 7 bin kilometreyi bulduğunu ve yakıt masrafının yaklaşık 14 bin lira olduğunu söyledi.

Bu yolculuğun birçok kişiye ilham verdiğini ve dönüşlerinin ardından kara yoluyla umreye gitmek isteyenlerin sayısında artış yaşandığını belirten Kolay, birkaç kişinin birlikte seyahat etmesi halinde maliyetin daha da düşeceğine dikkat çekti.

Kolay, kara yoluyla umrenin sadece bir ibadet değil aynı zamanda bir kültürel yolculuk olduğuna işaret ederek uçakla gidildiğinde yaşanamayan deneyimlerin kara yolunda mümkün olduğunu ifade etti. İbrahim Kolay'ın Kütahya'dan başlayan bu uzun yolculuğu, kara yoluyla umre yapmak isteyenler için yeni bir kapı aralarken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İBRAHİM KOLAY

İBRAHİM KOLAY

İBRAHİM KOLAY'IN KÜTAHYA'DAN BAŞLAYAN BU UZUN YOLCULUĞU, KARA YOLUYLA UMRE YAPMAK İSTEYENLER İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Buz Sarkıtları 2 Metreye Yaklaştı
2
Kahramanmaraş Büyükşehir'den 2025'te Çiftçiye 100 Milyon TL Destek
3
Mersinli Yörük Kızı Ayşe Erden Köye Dönüp 5 Yıldır Hayvancılıkla Kültürünü Yaşatıyor
4
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Yeniden Sağlandı
5
Bingöl'de Kar Temizliği Hızlandı: Ekipler Ana Arterlerde Seferber
6
Ardahan'da Tipi 35 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
7
Hakkari kar yağışı: 51 yerleşim yerinin yolu kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları