Kütahyalı Esnaftan 7 Bin Kilometrelik Kara Yoluyla Umre

Kütahyalı esnafın 7 bin kilometrelik kara yoluyla umre yolculuğu

Otomobille Suriye-Ürdün rotasıyla kutsal topraklara

İbrahim Kolay, Kütahya'da çiçekçilik yapan bir esnaf olarak çıktığı uzun kara yolculuğunun ardından kutsal topraklara ulaşarak umre ibadetini yerine getirdi. Yolculukta Suriye ve Ürdün güzergâhını kullanarak Mekke'ye varan Kolay'ın seyahati hem manevi hem de kültürel açıdan ilgi çekti.

Daha önce birçok kez umreye gittiğini belirten Kolay, bu kez farklı bir deneyim yaşamak istediğini ve Suriye güzergâhının yeniden güvenli hale gelmesiyle otomobille yola çıkma kararı aldıklarını ifade etti. Kolay, kara yoluyla gitmenin hissinin bambaşka olduğunu ve yol boyunca farklı ülkeleri ve şehirleri görmenin ibadeti daha anlamlı kıldığını vurguladı.

Yolculuk sırasında herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadıklarını aktaran Kolay, Şam, Amman, Akabe ve Mute gibi tarihi ve manevi mekânları ziyaret ettiklerini, bölge insanının Türklere karşı son derece misafirperver davrandığını belirtti.

Suudi Arabistan'a Tebük Sınır Kapısından giriş yaptıklarını anlatan Kolay, Medine'de birkaç gün kaldıktan sonra Mekke'ye geçerek umre ibadetini tamamladıklarını ifade etti. Toplam yolculuk mesafesinin yaklaşık 7 bin kilometreyi bulduğunu ve yakıt masrafının yaklaşık 14 bin lira olduğunu söyledi.

Bu yolculuğun birçok kişiye ilham verdiğini ve dönüşlerinin ardından kara yoluyla umreye gitmek isteyenlerin sayısında artış yaşandığını belirten Kolay, birkaç kişinin birlikte seyahat etmesi halinde maliyetin daha da düşeceğine dikkat çekti.

Kolay, kara yoluyla umrenin sadece bir ibadet değil aynı zamanda bir kültürel yolculuk olduğuna işaret ederek uçakla gidildiğinde yaşanamayan deneyimlerin kara yolunda mümkün olduğunu ifade etti. İbrahim Kolay'ın Kütahya'dan başlayan bu uzun yolculuğu, kara yoluyla umre yapmak isteyenler için yeni bir kapı aralarken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İBRAHİM KOLAY