Lapa lapa kar yağışına hazır olun! O iller bir gecede beyaza bürünecek: MGM gün ve saat verdi

Bu hafta sonu İstanbul dahil birçok kentte mevsim normallerinin altında sıcaklıkların yaşanması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bu durumun 3 gün boyunca devam etmesi ve İstanbul'un belirli ilçelerinde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

7 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILDI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, beraberinde kuvvetli yağış ve kar yağışını getirecek. Trakya bölgesi için ise kar alarmı verildi, İstanbul'da ise bir ilçe için kar uyarısı yapıldı.



TRAKYA VE İSTANBULDA KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK





Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere Trakya bölgesinde bugünden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli yağışlar görülecek. Bu durum, bölgedeki 7 kentte ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı almasına neden olabilir.



Sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışların İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olması öngörülüyor. Meteorologlara göre, Cumartesi günü İstanbul'un Çatalca ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Bu durum, 6-9 derece arasında sıcaklık düşüşleriyle birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilecek.



Meteoroloji, halkı ani sıcaklık düşüşleri ve olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hafta sonu için alınacak önlemlerin gözden geçirilmesini tavsiye ediyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI O GÜN GELİYOR





Daha önce Prof. Dr. Şen'in yaptığı tahminlere uygun olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama İstanbul'a kar yağışının Cumartesi günü gerçekleşeceğini doğruladı. Şehir genelinde hissedilecek olan soğuk hava, İstanbul'u kışın etkisi altına alacak gibi görünüyor.

