Lezzetli ve Hafif: Unsuz Şekersiz Brownie tarifi!

Unsuz ve Şekersiz Brownie Nasıl Yapılır?

Unsuz ve şekersiz brownie yapmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu tarif, tatlı krizleriniz için sağlıklı bir alternatif sunuyor. İçerisinde ne un ne de şeker var. Deneyenlerin çoğu, bu lezzetli brownienin içinde un olmadığına inanamıyor.

Unsuz ve Şekersiz Brownie için Malzemeler:

2 adet olgun muz

2 yemek kaşığı doğal kakao

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Unsuz ve Şekersiz Brownie Yapılışı:

Muzları çatalla ezin ve üzerine yumurta, kakao ve kabartma tozunu ekleyin. İyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı tarçın ve damak zevkinize uygun herhangi bir meyve ekleyebilirsiniz. Karışımı yağlı kağıt serili fırın kabına dökün ve 175°C'de 30 dakika pişirin. Brownienizi hindistan cevizi serpiştirerek ya da benmari usulü eritilmiş çikolata ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!