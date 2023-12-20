Lise diplomasını getirenin hayali gerçek olacak! 2500 polis alımı resmen başladı

2024 yılında Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) yapılacak olan 2500 polis alımı için heyecanla beklenen ilanlar, lise mezunu adayları sevindirecek nitelikte. İşte detaylar...

Lise diplomasını getirenin hayali gerçek olacak! 2500 polis alımı resmen başladı
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2024 yılında, lise mezunu adaylara yönelik Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) gerçekleştirilecek 2,500 polis alımı için heyecan dorukta. Akademik kaynaklardan alınan bilgilere göre, daha önceki 31. dönem POMEM kapsamında yapılan 10,000 polis alımının ardından, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile 2,500 polis alımı daha planlanıyor.

Başvurular, en az lise mezunu olan kadın ve erkek adaylar arasından kabul edilecek. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), adaylara 2 yıl süren polis eğitimi sunarak mezun olanları Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak göreve başlatıyor.

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PMYO'ya başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekiyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Lise veya denk bir okuldan mezun olmak,

- TYT puan türünden en az 250,000 ham taban puan ve üzeri almış olmak,

- 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

- Boy ve kilo şartlarına uygun olmak,

- Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları taşımak,

- Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış olmak,

- Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

- Siyasi partiye üye olmamak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görmekte olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Sağlık soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Başvuru süreci, 2 Şubat'ta başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran adaylar için devam edecek. TYT'den 250 puan ve üzeri alan adaylar, Ağustos 2024'te başlayacak polis alımı için başvuruda bulunabilecekler.

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