Lise mezunu personel alımı başladı! 20-35 yaş arası başvuru ekranı açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve onun iştiraki olan Antalya İnsan Kaynakları A.Ş., Antalya'nın genişleyen iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere yeni iş ilanları açıkladı. Bu ilanlar arasında çağrı merkezi elemanı ve temizlik personeli pozisyonları için daimi işçi alımı bulunmaktadır. İş arayanlar için bu fırsatlar önemli birer kapı olabilir.



ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR





Çağrı merkezi elemanı pozisyonu için başvuracak adaylardan belirli şartlar aranmaktadır. Bunlar arasında Antalya il sınırları içinde ikamet etme şartı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, askerlikle ilişkinin bulunmaması (erkek adaylar için), 20-35 yaş aralığında olma, en az lise mezunu olma, bilgisayar kullanımında yetkinlik (Ofis Programları), stres yönetimi becerisi, çözüm odaklı düşünme yeteneği, güçlü iletişim becerileri, akıcı ve etkin konuşma yeteneği, diksiyonun düzgün olması ve vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlama becerisi yer almaktadır.

Temizlik görevlisi pozisyonu için ise adaylardan Antalya il sınırları içinde ikamet etme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, askerlik görevini tamamlamış olma (erkek adaylar için), 18 yaşını doldurma, gece çalışabilme ve vardiyalı çalışma programına uyum sağlayabilme gibi şartlar aranmaktadır.

Antalya İnsan Kaynakları personel alımı süreci, başvuruların fiziksel olarak belirtilen adrese yapılmasıyla başlamaktadır. Başvurular 1 Nisan 2024 tarihine kadar kabul edilecektir.

Bu iş ilanları, Antalya'da yaşayan ve iş arayan bireyler için önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları önemlidir. İş arayanlar için bu ilanlar, kariyerlerine yeni bir yön vermek veya işsizlik durumlarına son vermek için değerlendirilebilir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. tarafından açılan yeni iş ilanları, Antalya'nın istihdam potansiyeline katkıda bulunarak şehrin ekonomik kalkınmasına destek olmayı hedeflemektedir. Bu iş ilanları, çağrı merkezi elemanı ve temizlik personeli gibi farklı sektörlerde istihdam sağlayarak geniş bir iş arayan kitlesine hitap etmektedir. Ayrıca, ilanlarda belirtilen şartlar adayların niteliklerini yükseltmek ve iş gücünün kalitesini artırmak amacıyla özenle belirlenmiştir.

İş başvuru sürecinde adayların özgeçmişlerini ve gerekli belgelerini eksiksiz bir şekilde hazırlamaları, başvuru sürecinde avantaj sağlayacaktır. Ayrıca, işe alım sürecinde adayların gösterdikleri motivasyon, iletişim becerileri ve uyum yetenekleri de önemli bir rol oynamaktadır. Bu iş ilanları, Antalya'da yaşayan bireyler için yerel istihdam olanaklarını artırarak şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. (AKİA), işe alım sürecinde şeffaf ve adil bir yaklaşım sergileyerek iş arayanların güvenini kazanmayı ve nitelikli personel seçiminde titiz bir şekilde hareket etmeyi amaçlamaktadır. AKİA'nın işe alım süreci, adayların yeteneklerini ve deneyimlerini doğru bir şekilde değerlendirmeyi ve şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak adayları belirlemeyi hedeflemektedir. Adayların başvuru sürecinde sağladıkları bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu titizlikle değerlendiren AKİA, iş arayanların doğru pozisyona yerleştirilmesini ve iş gücü piyasasında kalıcı bir etki yaratmayı amaçlamaktadır. Bu süreç, hem işverenlerin hem de iş arayanların memnuniyetini sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, şehrin istihdam potansiyeline olumlu katkılar sağlamayı hedeflemektedir.