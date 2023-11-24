Lokantacıların sırrıyla mercimek çorbası tarifi! Topaklanmadan leziz kıvamlı oluyor

Mercimek çorbası yaparken bu püf noktaları mutlaka uygulayın! Çorbanız iki kat lezzetli olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOPAKLANMAYAN MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Mercimek çorbası yaparken yeşil mercimek tercih ederseniz daha az dağılır ve rengi daha güzel olur. Mercimeklerin çorba yapmadan önce iyice yıkanması ve süzülmesi gerekir. Eğer vakit sorununuz yoksa suda bekleterek daha hızlı pişmesini sağlayabilirsiniz. Mercimek çorbası yaparken tavuk suyu eklerseniz lezzetinin daha iyi olmasını sağlarsınız. Soğanları daha iyi kavurarak aromasının daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Domates ya da biber salçası çorbanın hem rengini hem lezzetini ayarlar. Salçanın kısık ateşte birkaç dakika kavrulması çorbanın aromasını artıracaktır. Mercimek, soğan, sarımsak, su bir tencereye alınır ve yumuşayana kadar pişirilir.





Pişirme işleminden sonra blenderdan geçirilir. Daha sonra tavaya terayağ konur ve eritilerek üstüne salça eklenir ve çorbanın içine dökülür. Kırmızı mercimek çorbasının bir porsiyonu 85 kaloridir. Kırmızı mercimek çorbasının 100 gramı 3.26 gram karbonhidrat, 1.37 gram portein, 1.18 gram yağ, 1 gram lif içerir. Eğer mercimek çorbasının kıvamını belirlemek istiyorsanız blenderla püre haline getirebilirsiniz. Blender yaptıktan sonra mercimeklerin içindeki nişasta çorbaya daha fazla yayılır ve kıvam almasını sağlar. Aynı zamanda çorbanın kıvam almasını istiyorsanız tavada bir miktar unu hafif şekilde kavurduktan sonra çorbanıza ekleyebilirsiniz. Unu eklerken dikkat etmeniz gerekiyor çünkü fazla un eklerseniz çorbanın lezzeti de değişir. Patates ya da havuç gibi sebzeler ekleyerek çorbanın daha kıvamlı olmasını sağlayabilirsiniz.